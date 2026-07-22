Pour moins tirer à 3-points, Matas Buzelis veut s’inspirer de Deni Avdija

Après avoir quasiment doublé sa moyenne de points lors de sa deuxième saison NBA, Matas Buzelis sait déjà où concentrer ses efforts cet été. Passé de 8.6 à 16.3 points par match, le jeune ailier veut moins se contenter du tir extérieur pour devenir plus dangereux près du cercle.

Invité du podcast Ball In The Family, le joueur de Chicago a ainsi désigné Deni Avdija comme son partenaire d’entraînement idéal. « Celui avec qui je veux vraiment travailler, c’est Deni Avdija », explique-t-il. « J’ai discuté avec lui et j’ai simplement l’impression d’avoir pris trop de tirs à 3-points. Je dois davantage aller au cercle. »

Le choix n’a rien d’anodin. Avec sa puissance, ses changements de rythme et sa capacité à provoquer des fautes, Deni Avdija est devenu l’un des attaquants les plus difficiles à contenir. Un registre que Matas Buzelis veut désormais mieux maîtriser.

« Je veux savoir comment il baisse l’épaule, comment il attaque », poursuit-il d’ailleurs. « Je l’ai vu à Las Vegas et nous sommes censés nous entraîner ensemble ce week-end. »

Un modèle façonné par Tiago Splitter

Le rapprochement est d’autant plus logique que le nouveau coach des Bulls, Tiago Splitter, vient justement de diriger Avdija à Portland. Sous ses ordres, l’Israélien a changé de dimension pour décrocher sa première sélection au All-Star Game, avec 24.2 points, 6.9 rebonds et 6.7 passes de moyenne.

De quoi offrir une feuille de route à Matas Buzelis, qui avait annoncé avant la saison viser le trophée de meilleure progression. Sa progression a été spectaculaire, avec notamment un record personnel à 41 points face aux Warriors.

Le Lituanien a aussi cité Franz Wagner et Kevin Durant parmi les joueurs avec lesquels il aimerait travailler.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 18:53 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6 2025-26 CHI 77 29:12 46.3 34.9 78.6 1.0 4.8 5.8 2.1 2.3 0.7 2.1 1.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.