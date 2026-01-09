Deni Avdija, la nouvelle star qui rend fous ses adversaires

Avec 41 points face aux Rockets, Deni Avdija a signé son record de la saison, et sa deuxième meilleur marque en NBA. L’ailier israélien avait ainsi atteint les 43 points sous les couleurs des Wizards, il y a deux ans. La différence ? Ce n’est plus désormais un exploit isolé puisque sa moyenne de points a explosé cette saison.

L’évolution fut graduelle lors de ses cinq premières années avant de passer de 16.9 points par match lors de sa première campagne avec les Blazers, l’an passé, à 26.3 points par match durant cette campagne 2025/26 !

Cela le place à la 15e place des meilleurs marqueurs de la NBA, devant Kevin Durant (26.1) ou encore Devin Booker (25.4). C’est que Portland lui a donné les clés de son attaque, notamment parce que Deni Avdija attire les coups de sifflet comme un aimant. Il est ainsi le joueur qui a shooté le plus de lancers-francs cette saison (378).

Seul Luka Doncic (12.2) tire même plus de lancers-francs en moyenne que lui (9.9). Fin novembre, il était même passé 23 fois sur la ligne des lancers-francs face au Thunder, Mark Daigneault avouant qu’il était un cauchemar…

« Deni Avdija a shooté 23 lancers-francs et, à chaque fois que ça arrive, il faut d’abord qu’on regarde ce qu’on a fait » expliquait l’entraîneur d’Oklahoma City. « C’est la réalité. On aurait pu faire un meilleur travail face à lui, en termes d’exécution du plan de jeu, pour qu’il se retrouve face à davantage de joueurs. »

Néanmoins, le coach notait que le jeu des Blazers était fait pour attirer l’attention sur Deni Avdija.

« Il a toutes les astuces pour vous punir quand vous n’êtes pas en position légale »

« Il a beaucoup attaqué en isolation ce soir, surtout en première mi-temps, et les trois arbitres le fixent des yeux quand c’est le cas » détaillait ainsi Mark Daigneault. « Et puis Deni Avdija est un très bon joueur. Il l’a prouvé, en particulier cette saison. Il attaque très bien le cercle. Il a toutes les astuces pour vous punir quand vous n’êtes pas en position légale. Donc c’est très, très difficile de le contenir. »

Sans être particulièrement rapide et explosif, l’Israélien parvient ainsi à profiter des largesses accordées par les arbitres aux attaquants, qui récupèrent souvent des fautes lorsqu’ils attaquent leurs défenseurs au corps.

Ce n’est évidemment pas la seule explication à l’explosion statistique du Blazer, mais il fait actuellement partie de ceux qui exploitent le mieux les coupes de sifflet sur les pénétrations, en bougeant le ballon et en adaptant sa course en fonction du replacement de son défenseur, forçant souvent les arbitres à siffler les contacts générés.

D’ailleurs, lorsqu’on a demandé à Tari Eason ce qui rendait Deni Avdija si difficile à défendre, l’ailier des Rockets a répondu par deux petits mots : « Les zèbres ».

Plus loquace, Kevin Durant a lui salué son adversaire. « C’est une star désormais. Sa plus grande force, c’est d’attaquer la raquette pour aller aux lancers. Et ça lui ouvre beaucoup de choses. Ça ramollit la défense aussi parce qu’on ne peut pas être aussi physique qu’on le voudrait. On ne peut pas utiliser nos mains face à des joueurs de ce genre parce qu’ils vous le font payer. Mais j’adore ce que fait Deni cette année. J’espère juste qu’il sera nul contre nous la prochaine fois qu’on le rencontrera, et qu’il continuera de briller pour tous les autres matchs. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23:17 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24:12 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26:35 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30:06 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30:01 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 38 35:16 47.1 35.9 79.6 1.0 6.2 7.2 7.0 2.8 0.8 3.8 0.6 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.