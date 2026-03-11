Un Matas Buzelis record plonge les Warriors dans le négatif

À domicile, les Warriors font la course en tête grâce à huit 3-points marqués en premier quart-temps, mais le trio Josh Giddey – Matas Buzelis – Tre Jones (22 points, 5 passes) garde les Bulls en embuscade (30-26). Brandin Podziemski (9 points, 7 passes) et un dunk tonitruant de Gary Payton II (12 points, 11 rebonds) font passer l’avance de Golden State à +10 (43-33), mais Chicago répond !

Leur défense hausse le ton et, de l’autre côté, ce sont de nouveau Buzelis et Giddey qui prennent les choses en main. Les Bulls terminent la mi-temps sur un 18-2 pour prendre six points d’avance à la pause (57-51). Le Lituanien enfonce le clou dès le retour des vestiaires pour refroidir le Chase Center (71-58).

Les Warriors reviennent

C’est le moment choisi par Gary Payton II et Kristaps Porzingis (17 points, 4 contres) pour relancer le match. Bien épaulé par L.J. Cryer (17 points), le duo inflige un 23-6 à son adversaire pour reprendre l’avantage (81-77). Chicago encaisse et les joueurs de Billy Donovan parviennent à se ressaisir. Josh Giddey se balade dans la défense de Golden State et un nouveau tir primé de Matas Buzelis remet les Warriors dos au mur (103-91).

Après deux défaites rageantes face au Thunder et au Jazz, les Dubs n’abdiquent pas. Pat Spencer (17 points, 5 passes) relance la machine et Gui Santos conclut un 19-2 en quatre minutes pour mettre les Bulls K.O. (110-105) !

L’affaire semble pliée, mais deux fautes d’Al Horford (13 points, 9 rebonds, 5 passes) et de Draymond Green (12 points, 7 rebonds) envoient le match en prolongation (118-118). Lancés, les Bulls dominent la prolongation et Matas Buzelis tue le match une fois pour toutes. Battus 130-124, les Warriors passent dans le négatif !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Josh Giddey et Matas Buzelis injouables. Un triple-double pour l’Australien (21 points, 17 rebonds, 13 passes), et un record en carrière pour le Lituanien (41 points). La jeune base de Chicago a fait jouer son avantage de taille pour punir les « petits » Warriors. Josh Giddey a été le moteur de l’attaque de Chicago, et Matas Buzelis a souvent été à la finition que ce soit au cercle ou derrière la ligne à 3-points.

– Golden State sauvé par son banc. Avant de perdre, les Warriors ont dû remercier le quatuor Kristaps Porzingis – Pat Spencer – LJ Cryer – Gary Payton II. Les quatre joueurs ont permis à Golden State de revenir et de prendre les devants dans un match complètement fou. Kristaps Porzingis (17 points, 4 contres) a été déterminant en troisième quart-temps. Pat Spencer (17 points) a été l’homme du dernier quart, LJ Cryer (17 points) a été adroit, et Gary Payton II (12 points, 11 rebonds) a amené une activité folle. Malgré tout, les Warriors passent sous les 50% de victoires pour la première fois depuis décembre.

– Guerschon Yabusele en retrait. Plutôt performant depuis son arrivée de New York il y a un mois, le capitaine de l’Equipe de France a eu du mal face à la vitesse des Warriors. En 23 minutes de jeu, il a seulement marqué deux lancers-francs et pris cinq rebonds.