À 36 ans, Damian Lillard prépare le retour du « Dame Time »

Le temps s’arrête toujours au meilleur moment. Damian Lillard recule loin derrière la ligne à 3-points, fixe le cercle et déclenche. Quelques secondes plus tard, Houston ou Oklahoma City n’ont plus qu’à rentrer chez eux.

Publié durant l’été 2023, le mix de MaxaMillion711 condense les onze premières saisons du meneur à Portland. On y retrouve son tir à neuf dixièmes de la fin face aux Rockets, son panier de onze mètres sur Paul George, ses cartons à 60 ou 70 points et cette façon de célébrer avant même que le ballon ne traverse le filet.

Damian Lillard fête aujourd’hui ses 36 ans avec un regard tourné vers l’avenir. Revenu chez les Blazers l’été dernier après un intermède de deux saisons à Milwaukee durant lequel il n’a jamais été à l’aise, et qu’il a bouclé par une grave blessure, le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise n’a pas disputé la moindre rencontre en 2025/26.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche pendant les playoffs 2025, il avait ainsi immédiatement prévenu : « Je ne vais pas finir comme ça. » Portland lui a laissé une saison entière pour se reconstruire.

Objectif ? « 50 victoires. Voire un peu plus »

Cette saison blanche n’a en fait connu qu’une parenthèse : en février, il a remporté son troisième concours à 3-points. « Je suis arrivé confiant, je suis en pleine forme », expliquait-il après sa victoire. « Passer une saison loin des terrains m’a permis de me ressourcer mentalement et physiquement. »

Le toucher n’a donc pas disparu. L’ambition non plus. « Je ne reviens pas à Portland simplement pour rentrer à la maison et faire un dernier tour de piste. J’aime vraiment beaucoup notre équipe. On sait de quoi on est capable. »

Même sans jouer, le numéro 0 est resté au contact du groupe. Il a vu les Blazers retrouver les playoffs et prépare désormais son association avec un effectif qui a franchi un cap. Et qui a ajouté Ja Morant.

« On a fait une grande saison », estime-t-il. Pour 2026/27, son objectif est fixé : « 50 victoires. Voire un peu plus. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.