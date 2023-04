Dans l’histoire de la NBA, seuls cinq joueurs ont conclu une série de playoffs par un panier au buzzer : Ralph Sampson, Michael Jordan, John Stockton, Damian Lillard et Kawhi Leonard. Plus fort encore, Jordan et Lillard l’ont fait à deux reprises !

Le meneur des Blazers, après avoir terrassé les Rockets en 2014, avait éliminé le Thunder il y a désormais quatre ans, le 23 avril 2019, à l’issue d’une prestation monstrueuse : 50 points, à 17/33 aux tirs et 10/18 à 3-pts, 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions !

Cerise sur le gâteau : ces ultimes secondes où « Dame » dribble, fixe Paul George puis se décale, pour envoyer un shoot à 3-pts à 11 mètres ! La balle transperce le filet et le All-Star salue avec sa main le Thunder, qu’il envoie en vacances et va (indirectement) détruire, car « PG13 » et Russell Westbrook quitteront Oklahoma City durant l’été.

« J’ai bien senti ce tir dès qu’il a quitté mes mains« , réagissait la star de Portland. « Je ne voulais pas laisser cette décision dans les mains des arbitres. Je ne voulais pas qu’il y ait un contact qui ne soit pas sifflé, car les arbitres ne veulent pas décider du sort du match. J’ai regardé le cercle et j’ai vu que j’étais à une distance confortable pour moi. Sur l’action, j’ai senti que j’avais de la place pour déclencher, j’ai pris un pas de côté et j’ai envoyé. »

« L’histoire ne retiendra pas que c’était un mauvais tir, donc il faut faire avec »

Du côté des vaincus, Paul George reconnaît la performance, même s’il souligne la difficulté de son dernier tir.

« Il a mis des gros tirs, je lui tire mon chapeau. Des shoots contestés, de loin. C’était sa soirée. Mais c’est un mauvais tir, peu importe ce que les gens diront. C’était un mauvais choix, mais il l’a mis. L’histoire ne retiendra pas que c’était un mauvais tir, donc il faut faire avec. »

C’est à la fois une critique et un hommage à Damian Lillard. Terry Stotts, comme beaucoup d’entraîneurs, n’aurait sûrement pas dessiné un tel système s’il en avait eu l’occasion. Mais c’est la force du meneur des Blazers, et des grands snipers comme Stephen Curry, c’est qu’il n’y a (presque) pas de mauvais tirs avec eux. En tout cas, peu importe les défenseurs ou les distances, ils sont certains de pouvoir les mettre…

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 Total 769 36 43.9 37.2 89.5 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.