Damian Lillard va revenir dans une équipe qui a fait une « grande saison »

Même sans jouer de la saison, pour récupérer d’une rupture du tendon d’Achille survenue lors des playoffs 2025, Damian Lillard s’est sans doute félicité de son choix estival de quitter Milwaukee et de rejoindre Portland… d’y revenir même dans son cas. Les Bucks ont connu une saison en enfer alors que les Blazers ont disputé les playoffs, perdant au premier tour contre les Spurs.

« On a fait une grande saison », estime le meneur de jeu. « On a franchi un cap en faisant les playoffs. On a connu beaucoup d’adversité. On aurait pu facilement baisser les bras et laisser tomber, mais non. Je suis fier de refaire partie de cette franchise, de voir sa réaction face à tout ça et de faire les playoffs dans une série compétitive. »

L’adversité, c’est notamment la situation judiciaire autour de Chauncey Billups, qui a vite quitté le banc, pour laisser sa place à Tiago Splitter. L’ancien joueur des Spurs a réussi sa première expérience en NBA, tout en sachant que son avenir est incertain et que ses performances ne seront pas forcément récompensées par le nouveau propriétaire.

« Il s’est bien débrouillé. C’était inattendu qu’il se retrouve propulsé à ce poste. Être un meneur d’hommes dans cette ligue, c’est compliqué. Quand il faut faire avec les minutes, gérer les personnalités, les rotations, c’est dur. Il a fait un remarquable travail pour faire ça, sur le tas », salue Damian Lillard. « Au fur et à mesure de la saison, il a imposé son style, ses volontés. Il a utilisé sa voix, a commandé, pendant les séances vidéos, les discussions pendant les matches. Il était à l’aise, impliqué. Il est en grande partie responsable de notre réussite. »

Viser les 50 victoires

Comment les Blazers, outre en retrouvant le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise, peuvent-ils devenir plus performants pour la saison 2026/27 ? Dans quels secteurs particulièrement ?

« On doit devenir une meilleure équipe au shoot », réclame « Dame ». « Quand on a un joueur comme Deni Avdija qui va constamment dans la raquette, qui force les équipes à aider, ce qui génère des bons shoots, de bonnes opportunités, alors on doit capitaliser là-dessus. Je vais aussi aller dans la raquette et les défenses vont encore aider. Je vais attirer l’attention. Cela va offrir des tirs ouverts. »

Et après les 42 victoires de cette saison, Damian Lillard a un chiffre en tête pour l’année prochaine, qui n’a pas été atteint depuis 2018/19 dans l’Oregon. « 50 victoires. Voire un peu plus. Il faut essayer d’être dans les équipes qui gagnent plus de 50 matches, même 60. On a tout ce qu’il faut pour ça », conclut l’ancien All-Star de 35 ans.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.