Jordan McLaughlin rempile à San Antonio

Présent à San Antonio depuis le début de l’année 2025, Jordan McLaughlin y prolonge : ESPN annonce qu’il a trouvé un accord avec les dirigeants texans deux semaines après l’ouverture de la « free agency », moyennant 3.3 millions de dollars sur un an. Soit le minimum salarial.

Une manière pour les Spurs de compléter leur banc avec un meneur de jeu qui connaît bien la franchise, après avoir disputé une soixantaine de matchs avec elle sur les deux dernières saisons (2.2 points et 1 passe de moyenne).

Âgé de 30 ans, Jordan McLaughlin fera donc encore figure de vétéran auprès du jeune groupe de San Antonio, notamment pour encadrer la paire Stephon Castle – Dylan Harper dans le « backcourt ». Il n’est plus aussi productif que lors de ses années chez les Wolves, mais il reste capable de contribuer quand Mitch Johnson fait appel à lui et c’est ce genre de joueur de devoir dont ont besoin les finalistes 2026 tout au long d’une saison.

Outre « J-Mac », les Spurs ont également re-signé Julian Champagnie et Harrison Barnes, tout en offrant un pont d’or à Victor Wembanyama, alors que Tobias Harris sera la principale recrue de l’effectif avec les rookies Jayden Quaintance et Tarris Reed Jr.

Jordan McLaughlin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 19:40 48.9 38.2 66.7 0.2 1.4 1.6 4.2 1.0 1.1 1.0 0.1 7.6 2020-21 MIN 51 18:24 41.3 35.9 76.7 0.4 1.7 2.1 3.8 0.9 1.0 1.0 0.1 5.0 2021-22 MIN 62 14:33 44.0 31.8 75.0 0.4 1.2 1.5 2.9 0.9 0.9 0.6 0.2 3.8 2022-23 MIN 43 15:46 42.1 30.8 83.3 0.3 1.1 1.4 3.4 0.7 0.7 0.8 0.1 3.7 2023-24 MIN 56 11:11 48.3 47.2 72.2 0.3 1.0 1.3 2.0 0.6 0.6 0.3 0.1 3.5 2024-25 SAC 28 6:47 36.4 38.5 68.8 0.1 0.6 0.8 0.9 0.5 0.4 0.4 0.0 1.9 2024-25 SA 18 6:53 53.6 45.0 100.0 0.1 0.4 0.5 1.5 0.3 0.3 0.3 0.1 2.5 2025-26 SA 44 6:25 41.8 42.5 85.7 0.2 0.6 0.7 0.9 0.3 0.5 0.3 0.0 2.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.