Les rookies stars, les Français, le calendrier… Suivez le guide de la Summer League de Las Vegas

Deux semaines après la Draft, le microcosme NBA tourne le regard vers le Nevada. Ce jeudi démarre la 21e édition de la célèbre Summer League de Las Vegas, où les 30 franchises de la Grande Ligue seront à nouveau représentées.

Et où les jeunes vedettes à venir du championnat sont attendues pour se jauger et s’affronter une première fois. AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer, Caleb Wilson, Keaton Wagler… La plupart des joueurs sélectionnés avec les premiers choix de la dernière Draft sont annoncés pour ce rendez-vous estival, qui avait été remporté par les Hornets de Kon Knueppel la saison passée.

Comment ça fonctionne ?

Pas moins de 76 matchs seront disputés au cours de ce passage de 11 jours à Las Vegas, permettant à chaque franchise de participer à au moins cinq rencontres. Après les confrontations préliminaires, qui se dérouleront jusqu’au 16 juillet, les quatre meilleures équipes se qualifient pour les demi-finales, disputées à élimination directe le 18 juillet. Avant une finale programmée le lendemain.

Les duels de « stars » à ne pas rater

– Un affrontement Dybantsa – Peterson d’entrée de jeu. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour assister à l’une des affiches phares de cette ligue d’été. Les deux premiers choix de la Draft 2026, AJ Dybantsa (Wizards) et Darryn Peterson (Jazz), s’affronteront en prime time américain lors de la nuit d’ouverture de la compétition. Il s’agira du premier aperçu de la jeune pépite de Washington, qui n’a pas encore foulé les parquets depuis sa sélection. Contrairement à son rival, déjà aperçu lors de la Summer League de Salt Lake City, où il s’est montré très productif : 28 points pour ses débuts, puis 25 points et 12 passes lors de sa deuxième rencontre.

– Un duel entre le 3e et le 4e choix. Dès le lendemain, il y aura un peu de la rivalité historique entre Duke et North Carolina lors de l’affrontement entre les Bulls et les Grizzlies. Ces universités ont formé les troisième et quatrième choix de la dernière Draft : Cameron Boozer, venu de Duke, et Caleb Wilson, issu d’UNC. Ce dernier fera sa première apparition avec Chicago, tandis que le joueur sélectionné un cran au-dessus de lui a participé à deux rencontres avec Memphis à Salt Lake City, avec des moyennes de 16.5 points à 65% aux tirs, dont 62.5% à 3-points, 5.5 rebonds et 4.0 passes décisives.

– Un duel de meneurs d’élite. Choisis consécutivement le soir de la Draft, les meneurs Mikel Brown Jr. (n°6 des Nets) et Darius Acuff Jr. (n°7 des Kings) vont s’affronter directement à Las Vegas mardi prochain. Ce premier duel promet des étincelles entre ces deux scoreurs et créateurs.

– Déjà un « remake » de la finale NBA. Ils se sont affrontés pour l’Emirates NBA Cup en décembre dernier, puis pour le trophée Larry O’Brien en juin. Les Knicks et les Spurs se retrouveront samedi à Las Vegas pour un nouveau duel d’une importance bien moins important, mais qui aura tout de même un parfum de Finals. Notamment en raison de la présence attendue de Carter Bryant côté Spurs, lui qui avait effectué quelques brèves apparitions face aux New-Yorkais. En face, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara, devenus les 8e et 9e Français champions NBA de l’histoire, devraient aussi être de la partie.

Les « Frenchies »

Noa Essengue (Bulls) : c’est l’heure du grand retour pour le natif d’Orléans, drafté en 12e position lors de la Draft 2025. On rappelle que celui-ci n’a pu faire que deux apparitions avec les Bulls l’an dernier, avant de devoir être opéré de l’épaule en décembre. Sa vraie « saison rookie » démarre donc cet été.

Tidjane Salaün (Hornets) : le 6e choix de la Draft 2024 doit se montrer cette semaine, avant de se lancer dans une troisième année NBA qui s’annonce décisive. Lors de son deuxième exercice, il n’a pas été titulaire une seule fois, et a vu son temps de jeu baisser avec les Hornets. Ces derniers ont remodelé leur effectif ces derniers jours, avec notamment les arrivées de Naz Reid et Royce O’Neale, susceptibles de le barrer un peu plus.

Maxime Raynaud (Kings) : il sera sans doute la principale attraction française de la compétition. Après son récent passage en Equipe de France, l’intérieur des Kings enchaîne avec une nouvelle participation à la ligue d’été. L’an dernier, il avait été jusqu’en finale de la compétition. Depuis, il a signé une saison rookie pleine, bien au-delà des attentes, au point d’être sélectionné dans le deuxième meilleur cinq des débutants.

Pacôme Dadiet (Knicks) : s’il est désormais titulaire d’une bague NBA, à l’issue de sa deuxième saison avec les Knicks, le joueur de 20 ans est encore loin de s’être fait une place au sein des rotations de Mike Brown. Cette ligue d’été peut lui permettre de marquer des points, dans tous les sens du terme.

Mohamed Diawara (Knicks) : contrairement à son coéquipier et compatriote, il est davantage parvenu à tirer son épingle du jeu pour sa première année à New York. Il l’a si bien fait, principalement en saison régulière, qu’il a décroché il y a deux semaines une belle prolongation de contrat. De quoi passer un été beaucoup plus serein.

Noah Penda (Magic) : sélectionné au second tour en 2025 (32e choix), l’ailier est parvenu à s’installer dans la rotation du Magic, au moins par séquences. Il tentera de s’exprimer cet été au sein d’un effectif plutôt expérimenté. Le Français fera par exemple équipe avec un ancien routier de la NBA, disparu de la circulation depuis 2025 et un passage aux Lakers : Cam Reddish (26 ans, 10e choix de la Draft 2019).

Gérald Ayayi (Sixers) : c’est le grand test pour le petit frère de Valériane ! Après son passage avec les Bleus, le MIP de la saison en Betclic Élite va tenter de montrer ses qualités chez les Sixers. Le timing est très serré, alors l’arrière choletais n’a pas vraiment le temps de réfléchir.

Joan Beringer (Wolves) : après une première saison en couveuse chez les Wolves, dans l’ombre de Rudy Gobert, le natif de Sélestat doit gagner en épaisseur. Capable d’évoluer sur les postes 4 et 5, il sait qu’une occasion en or l’attend à la rentrée prochaine en raison des transferts de Julius Randle et Naz Reid.

À savoir en bref

– Les 30 équipes NBA joueront à Las Vegas pour la huitième fois consécutive. C’est le cas depuis 2018, avant une interruption en 2020 en raison de l’épidémie du Covid. Il faut se souvenir que cette compétition a été lancée en 2004 avec seulement six équipes NBA, jouant alors un total de 13 matchs.

– Sept lauréats du MVP ont joué à la Summer League : Kevin Durant (2007), Stephen Curry (2009), Russell Westbrook (2009), James Harden (2009), Giannis Antetokounmpo (2014), Nikola Jokic (2015) et Shai Gilgeous-Alexander (2018).

– Quinze joueurs ont participé à ce championnat estival avant de remporter le Rookie de l’année : Chris Paul (2005), Brandon Roy (2006), Kevin Durant (2007), Tyreke Evans (2009), Blake Griffin (2009), Damian Lillard (2012), Andrew Wiggins (2014), Karl-Anthony Towns (2015), Malcolm Brogdon (2016), Ben Simmons (2016), Scottie Barnes (2021), Paolo Banchero (2022), Victor Wembanyama (2023), Stephon Castle (2024) et Cooper Flagg (2025).

– Trois MVP de Summer League sont devenus par la suite All-Stars NBA : Blake Griffin (2009), John Wall (2010) et Damian Lillard, co-MVP en 2012.

– Les détenteurs de records sur un seul match à la ligue d’été incluent Anthony Morrow pour les points (47), Malcolm Thomas pour les rebonds (22) et Marcus Williams pour les passes décisives (17).

Le calendrier complet

Jeudi 9 juillet

Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs vs. Atlanta Hawks

Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks

Charlotte Hornets vs. Orlando Magic

Utah Jazz vs. Washington Wizards

Sacramento Kings vs. LA Clippers

Vendredi 10 juillet

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat

Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers

Brooklyn Nets vs. New York Knicks

Houston Rockets vs. Denver Nuggets

Chicago Bulls vs. Memphis Grizzlies

Boston Celtics vs. Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns

Samedi 11 juillet

Miami Heat vs. Orlando Magic

New Orleans Pelicans vs. Charlotte Hornets

Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers

New York Knicks vs. San Antonio Spurs

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks vs. Brooklyn Nets

Houston Rockets vs. Toronto Raptors

Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks

Dimanche 12 juillet

Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons

Charlotte Hornets vs. Boston Celtics

Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors

Orlando Magic vs. Portland Trail Blazers

Sacramento Kings vs. Washington Wizards

San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks

LA Clippers vs. Utah Jazz

Lundi 13 juillet

Detroit Pistons vs. New York Knicks

Toronto Raptors vs. Indiana Pacers

Atlanta Hawks vs. Boston Celtics

Dallas Mavericks vs. Memphis Grizzlies

Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls vs. Utah Jazz

Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves vs. Portland Trail Blazers

Mardi 14 juillet

Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets

Sacramento Kings vs. Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors

Washington Wizards vs. Chicago Bulls

Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder

LA Clippers vs. Los Angeles Lakers

Mercredi 15 juillet

Indiana Pacers vs. Minnesota Timberwolves

Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans vs. Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns vs. Detroit Pistons

Milwaukee Bucks vs. Charlotte Hornets

Boston Celtics vs. Sacramento Kings

Utah Jazz vs. San Antonio Spurs

Washington Wizards vs. LA Clippers

Jeudi 16 juillet

Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets vs. Houston Rockets

Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls

Golden State Warriors vs. New York Knicks

Memphis Grizzlies vs. Atlanta Hawks

Toronto Raptors vs. Miami Heat

Portland Trail Blazers vs. Denver Nuggets

Les demi-finales auront lieu samedi 18 juillet, avant la finale le lendemain, dimanche 19 juillet.