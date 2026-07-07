Summer League : Darryn Peterson en disciple de Kobe Bryant face à Cameron Boozer

Le premier affrontement entre les 2e et 3e choix de la Draft 2026 a tenu ses promesses. Si Darryn Peterson est sorti vainqueur du duel en menant le Jazz à la victoire face aux Grizzlies (109-100), Cameron Boozer a lui aussi confirmé tout son potentiel.

Quarante-huit heures après avoir écrasé Oklahoma City de 37 points, Memphis est cette fois tombé sur une opposition bien plus solide. Longtemps indécise, la rencontre a finalement basculé dans le dernier quart-temps, lorsque Utah a signé un 9-0 décisif pour faire définitivement le break.

Darryn Peterson intenable

Déjà convaincant lors de sa première sortie, Darryn Peterson a été le meilleur joueur du match. L’ancien meneur de Kansas a martyrisé la défense des Grizzlies avec 25 points et 12 passes décisives, trouvant systématiquement la solution, quel que soit son défenseur. Olivier-Maxence Prosper, Javon Small et Cedric Coward se sont relayés sur lui, sans jamais réussir à freiner son influence.

Bien épaulé par Cody Williams (18 points, 8 rebonds), il a notamment fait la différence dans le « money time », lorsque le Jazz a accéléré pour creuser un écart que Memphis ne comblera plus. Une attitude assumée par le jeune meneur, qui revendique cette volonté d’achever les matchs lorsqu’il en a l’occasion.

« Je le dis tout le temps, je suis un disciple de Kobe… Dès que je peux imposer ma domination, j’essaie de le faire. Donc en fin de match, j’essaie de tuer », a-t-il ainsi expliqué après la rencontre.

Avec 51% de réussite au tir, sept joueurs à dix points ou plus et un banc largement supérieur (40 points contre 19), Utah a fait apprécier la richesse de son effectif, sous les yeux de Keyonte George, installé comme assistant coach.

Cameron Boozer monte en puissance

En face, Cameron Boozer n’a pas laissé Darryn Peterson monopoliser les projecteurs. Discret avant la pause, avec seulement cinq points et deux tirs tentés, le 3e choix de la Draft a complètement changé de visage au retour des vestiaires. Plus agressif, il termine avec 18 points, 7 rebonds et 4 passes décisives.

Après avoir essentiellement évolué près du cercle face au Thunder, le fils de Carlos Boozer a cette fois sanctionné de loin, avec un superbe 4/5 à 3-points. La preuve que son registre offensif est bel et bien varié.

Autre satisfaction pour Memphis : Cedric Coward. Très entreprenant, l’ailier « sophomore » boucle la rencontre avec 23 points, à 9/21 au tir, en affichant une agressivité constante. Dans une équipe désormais orpheline de Ja Morant et Santi Aldama, son association avec Boozer sera l’un des dossiers à suivre durant l’été.