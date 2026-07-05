Un Cameron Boozer complet pour sa première avec Memphis

Des passes, des mouvements au poste, de l’agressivité au rebond, et même un tir à 3-points : Cameron Boozer a profité de sa première sortie en Summer League pour rappeler l’étendue de sa palette. Face au Thunder, le fils de Carlos Boozer n’a pas manqué ses débuts avec Memphis, dans une victoire sans appel des Grizzlies (111-74).

Le troisième choix de la Draft 2026 s’est surtout montré en première mi-temps, en lançant son équipe par son activité. Disponible près du cercle, capable de jouer dos au panier mais aussi de ressortir proprement le ballon, il a contribué à creuser l’écart avant la pause, concluant même une transition par un lay-up pour porter le score à 66-44 à quelques secondes de la mi-temps.

Moins en vue ensuite, Cameron Boozer a tout de même terminé avec 15 points à 7/11 au tir, 4 rebonds et 4 passes décisives en 24 minutes. Une première propre, dans un collectif qui a aussi pu compter sur Oliver-Maxence Prosper (17 points), Taylor Hendricks (15 points) et Cedric Coward (11 points).

Même face à la taille d’Aday Mara, le pivot de 2m21 choisi en 12e position par le Thunder, Cameron Boozer a trouvé des solutions. L’intérieur espagnol a lui fini avec 10 points, 3 rebonds et 4 passes, sans pouvoir empêcher la lourde défaite d’OKC.

Un collectif déjà bien huilé

Pour Cameron Boozer, cette entrée en matière est donc idéale, même s’il garde en tête qu’il ne s’agit que d’un premier pas dans la Salt Lake City Summer League.

« Je me suis senti à l’aise », a-t-il expliqué après la rencontre. « Évidemment, il faut encore s’adapter, car j’arrive dans une toute nouvelle équipe, avec un tout nouveau système, et on n’a qu’une semaine d’entraînement avant de jouer. Mais je me suis bien senti, surtout avec ce groupe. C’est très facile de jouer avec eux, parce que tout le monde joue les uns pour les autres, en respectant les principes du jeu. J’ai encore beaucoup à apprendre, mais je me sens bien, c’est certain. »

Memphis a brillé par son collectif, avec 33 passes décisives. Dans ce contexte, la qualité de passe de Cameron Boozer a particulièrement ressorti, que ce soit dès sa première action ou lorsqu’il a été servi au poste bas pour fixer la défense et trouver les shooteurs.

« On a un groupe altruiste et c’est un basket fun à jouer. 33 passes décisives, c’est beaucoup, quel que soit le match, surtout sur 40 minutes », a-t-il ajouté. « C’est très plaisant de jouer avec un groupe qui aime se passer le ballon et jouer l’un pour l’autre. Ça donne du bon basket, avec une victoire de plus de 30 points comme on l’a vu ce soir. C’est un super sentiment d’un point de vue collectif. »

L’intensité devrait monter d’un cran lundi, avec un duel très attendu face au Jazz de Darryn Peterson, numéro 2 de la Draft. L’occasion pour Cameron Boozer de confirmer cette première impression très positive.

« On s’attend à de la compétition. On va y aller, jouer, continuer à le faire ensemble. Bien sûr, on voudra gagner et jouer au plus haut niveau les uns pour les autres. Ce match a servi de bonne fondation, maintenant il faut bâtir là-dessus. Je suis enthousiaste à l’idée de rejouer. »