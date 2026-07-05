Quand Keyonte George va… coacher en Summer League !

L’idée est née à l’entraînement, lorsque Keyonte George a dessiné un système décisif. Le Jazz a décidé d’aller au bout de l’expérience : comme le rapporte le Deseret News, le meneur va prendre place sur le banc le 9 juillet, en Summer League, pour épauler Steve Wojciechowski le temps d’un match.

La demande du joueur a été validée par les dirigeants de la franchise, ses agents, mais aussi par la NBA. À deux conditions : que l’expérience se limite à une seule rencontre, et que Keyonte George ne soit pas rémunéré pour ce rôle ponctuel. Deux exigences visiblement acceptées par toutes les parties.

Il s’agit en tout cas d’une scène rarissime : voir un joueur NBA en activité se glisser dans la peau d’un assistant-coach, même pour une seule journée. À 22 ans, Keyonte George aura ainsi l’occasion de découvrir l’envers du décor, et peut-être d’en tirer quelques enseignements utiles une fois de retour sur le parquet.

Le rendez-vous est fixé à jeudi, pour l’affiche entre le Jazz de Darryn Peterson et les Wizards d’AJ Dybantsa, à la Summer League de Las Vegas. Difficile de rêver meilleur baptême pour Keyonte George, puisque cette rencontre opposera les deux premiers choix de la Draft 2026…

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTA 75 26:58 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 2024-25 UTA 67 31:29 39.1 34.3 81.8 0.4 3.4 3.8 5.6 1.7 0.7 2.7 0.1 16.8 2025-26 UTA 54 33:04 45.6 37.1 89.2 0.4 3.3 3.7 6.1 2.2 1.1 3.1 0.3 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.