Gérald Ayayi va tenter sa chance avec les Sixers en Summer League

Cocorico ! Il y aura au moins un joueur français à Las Vegas pour participer à la Summer League. Sélectionné par l’Équipe de France lors de la dernière fenêtre internationale, suite au forfait d’Evan Fournier, mais finalement non retenu dans les 12 pour affronter la Belgique et la Finlande, Gérald Ayayi (24 ans, 1m90) a officiellement été intégré au roster des Sixers.

L’arrière choletais va donc essayer de se montrer sur la scène américaine, le temps de cinq matchs au minimum. Le timing est serré, puisque Gérald Ayayi va passer de Pau, où il a été formé et où la France s’est imposée lundi face à la Finlande, à Las Vegas, où les Sixers débuteront leur Summer League dès jeudi, face aux Pistons.

À la recherche d’un nouveau défi pour la saison à venir, le petit frère de Valériane et Joël Ayayi sort du meilleur exercice professionnel de sa carrière. Élu MIP de la saison en Betclic Élite, il tournait à 14 points, 4.2 rebonds et 2.9 passes de moyenne avec Cholet, avec des statistiques similaires en BCL.

Il a aussi pesé lors de la belle campagne de playoffs de Cholet, tombeur de l’Asvel avant de buter sur le Paris Basket. Sur sept matchs de phase finale, il avait ainsi confirmé sa montée en puissance avec 16 points de moyenne.

Sous les ordres de TJ DiLeo, il fera notamment équipe avec LaBaron Philon Jr., meneur choisi en 22e position de la dernière Draft après deux saisons à Alabama, mais aussi avec l’intérieur Johni Broome, 35e choix de la Draft 2025, aperçu à 11 reprises avec les Sixers cette saison et auteur de 21.8 points et 8.3 rebonds de moyenne en G-League.