Noa Essengue donne rendez-vous en Summer League

Noa Essengue accompagne les Bulls sur la côte Ouest, et c’est le signe que le rookie des Bulls a franchi un cap dans sa rééducation. Selon Chicago Sports Network, il a même été autorisé à reprendre des activités de basket sans contact, comme tirer, dribbler ou finir près du cercle.

Essengue a indiqué que sa convalescence suit bien le calendrier prévu de six à sept mois et qu’il pourrait participer à la Summer League. « Ça a été une année difficile. Mais dans la vie, l’objectif est de toujours rester positif. Peu importe ce qui arrive — que vous jouiez bien ou mal, que vous soyez blessé ou en bonne santé — il faut rester positif et continuer à travailler. C’est ce que j’ai fait » a-t-il confié à nos confrères.

Sélectionné en 12e position de la Draft 2025, l’ancien pensionnaire du Centre Fédéral n’a joué que six minutes en deux matches, avant d’être opéré de l’épaule début décembre. Autant dire qu’il disputera sa véritable saison rookie la saison prochaine, et après son passage sur le billard, il se projetait déjà vers la suite.

«On m’a assuré que ça ne serait pas si difficile. Ça va être long, mais pas si douloureux. Beaucoup de travail, mais ça va être bien », positivait le natif d’Orléans. « Je peux faire plein de choses, comme le dribble, le tir. Donc, oui, je vais essayer de profiter de tout le temps que j’ai pour faire de petites choses sur le terrain et en dehors, afin d’être prêt pour la saison prochaine »