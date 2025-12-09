Avant d’être opéré, Noa Essengue pense déjà à l’été prochain

Son passage sur la table d’opération est programmé pour demain, mercredi. Noa Essengue va se faire opérer après s’être disloqué l’épaule gauche, une blessure qui le prive déjà de parquet pour le restant de la saison.

Le choix de se faire opérer maintenant a été discuté avec le staff des Bulls, et a été préféré au fait d’attendre la fin de saison. « Ils ont dit que je serais meilleur si je le faisais maintenant. J’aurais tout l’été pour travailler et être prêt pour l’an prochain », se projette le joueur de 18 ans, opéré pour la première fois de sa carrière.

Pour se rassurer, le Français, drafté en 12e position en juin dernier, a pu échanger avec ses coéquipiers Ayo Dosunmu et Coby White qui ont connu des interventions similaires à l’épaule.

« Ça va être long, mais pas si douloureux »

« C’était agréable de parler avec eux, de ce qui se passe. On m’a assuré que ça ne serait pas si difficile. Ça va être long, mais pas si douloureux. Beaucoup de travail, mais ça va être bien », positive le natif d’Orléans, qui quitte son équipe après deux apparitions, sans avoir inscrit le moindre point dans la Grande Ligue.

Celui-ci va passer par de longs mois de convalescence, mais compte bien utiliser les prochains mois pour travailler. « Je peux faire plein de choses, comme le dribble, le tir. Donc, oui, je vais essayer de profiter de tout le temps que j’ai pour faire de petites choses sur le terrain et en dehors, afin d’être prêt pour la saison prochaine », affiche-t-il.

Déçu par ce coup d’arrêt, alors que sa carrière n’avait pas vraiment démarré ? Évidemment, car « c’est ma première saison en NBA. Et devoir passer par une opération, c’est toujours difficile. Mais d’un autre côté, c’est la vie, vous savez ? Dans la vie, on passe toujours par des opérations et ce genre de choses » conclut-il ainsi.

Noa Essengue Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHI 2 3:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.