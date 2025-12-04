La saison de Noa Essengue est déjà terminée !

Première année en NBA à oublier pour Noa Essengue. Comme l’a indiqué son coach, Billy Donovan, en conférence de presse, le Français « va avoir besoin d’une opération » au niveau de l’épaule gauche et, comme la rééducation « prend généralement six à sept mois », il ne rejouera pas de la saison !

Quasiment pas utilisé par Chicago jusqu’à présent, avec un total de 5 minutes sur deux matchs (et aucun point marqué…), le 12e choix de la Draft 2025 peut ainsi déjà se tourner vers sa deuxième année, où il sera assurément revanchard. Les Bulls préféraient qu’il se fasse opérer dès maintenant, plutôt que de laisser traîner sa blessure jusqu’à l’intersaison.

Plus souvent présent en G-League qu’en NBA, ce qui était prévu de longue date, Noa Essengue ne fêtera ses 19 ans que dans deux semaines et il reste « un projet de développement », d’après les dires de Billy Donovan, qui souhaitait le voir muscler son jeu cet été. Il n’était donc « pas destiné à intégrer la rotation » dès ses débuts dans la ligue. Mais cela pourrait évoluer d’ici un an.

Noa Essengue Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHI 2 3:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.