Aucune promesse pour Noa Essengue à Chicago

Équipe dynamique au basket rythmé, les Bulls pourraient offrir des opportunités intéressantes à Noa Essengue pour sa première saison en NBA. Néanmoins, comme tout rookie, il va devoir apprendre son métier.

« Il y a un processus que les rookies doivent traverser, où il faut les aider autrement que sur le parquet, avec les dribbles, les passes et le shoot », indique son entraîneur Billy Donovan. « Comment être un professionnel ? Comment se préparer ? Avoir de l'impact ? Faire attention aux rapports avant les matches, regarder les vidéos ? Est-ce que tu travailles quand tu rentres chez toi ? C'est sur ces choses qu'on essaie de les aider, en espérant qu'elles se transfèrent sur le terrain. »

Plus précisément, dans quels domaines l'intérieur doit-il déjà progresser pour espérer du temps de jeu ? « Il va devoir être plus puissant et mieux défendre en un contre-un-contre », répond le coach des Bulls.

L'exemple de Matas Buzelis

Pour rappel, Noa Essengue n'a que 18 ans. Il a donc largement le temps d'entrer dans le grand bain. « On ne va pas avoir de grosses attentes », annonce le vice-président de la franchise de Chicago, Arturas Karnisovas. « On verra ce qu'il va faire dans le reste du training camp et la présaison. On prendra des décisions ensuite. »

Il y a effectivement de grandes chances que le Français fasse des passages en G-League afin de gagner en expérience et en confiance. Car la saison passée, on se souvient que Matas Buzelis avait mis une demi-saison avant de montrer son potentiel. Et rien n'indique que Noa Essengue ne soit plus précoce.

« Quand on a un jeune joueur, les gens veulent le voir, observer son potentiel. Le meilleur exemple, c'est Matas. Il y avait des choses qu'il ne faisait pas et, franchement, je ne pensais pas qu'il méritait plus de temps de jeu », raconte Billy Donovan. « Chaque joueur est différent et a son chemin pour progresser. Je ne vais pas dire que Buzelis aimait faire des erreurs, mais il a accepté cela comme une opportunité pour apprendre. Il a mérité tout ce qu'il a obtenu au fil de la saison et a fait du très bon travail. »