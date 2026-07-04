Cameron Carr séduit pour ses débuts avec les Lakers

La défaite est sévère (104-72) face aux Warriors, mais les Lakers tiennent peut-être déjà leur belle surprise de la dernière Draft. Pour son premier match sous le maillot de Los Angeles, Cameron Carr a laissé entrevoir tout son potentiel offensif avec 19 points, confirmant pourquoi les Angelinos avaient tout fait pour le récupérer.

Sélectionné en 24e position, l’arrière de 21 ans n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence. Après une première possession pour prendre ses marques, il a inscrit le premier panier des Lakers sur un 3-points après rebond offensif, avant d’enchaîner avec une passe décisive puis un second tir primé.

Au total, l’ancien joueur de Baylor termine avec 19 points à 7/15 au tir, affichant déjà cette adresse extérieure qui pourrait rapidement lui offrir un rôle autour de Luka Doncic. « C’était un grand moment », a-t-il confié après la rencontre. « C’est excitant, un vrai privilège. J’ai simplement apprécié l’opportunité de partager le terrain avec ces joueurs et de commencer à construire quelque chose avec eux. »

Le profil idéal autour de Luka Doncic

Depuis l’ouverture de la « free agency », les Lakers ont multiplié les mouvements pour construire un effectif plus adapté à Luka Doncic. Après les arrivées de Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili puis Jaden Hardy, la franchise espère également avoir trouvé une rotation intéressante avec son rookie.

À Baylor, Cameron Carr tournait à 18,9 points de moyenne avec 37% de réussite à 3-points, des qualités qui devraient parfaitement s’intégrer dans un rôle de joueur sans ballon.

L’intéressé sait que son rôle sera plus simple en NBA qu’à l’université : courir, couper vers le cercle, sanctionner derrière l’arc… et profiter des espaces créés par son futur chef d’orchestre.

Si son tir extérieur constitue son principal argument, les Lakers voient également en lui un défenseur capable d’apporter rapidement. Avec une envergure de 2m13, une détente sèche de 96 cm et les meilleurs tests de dextérité parmi les arrières présents au Draft Combine, Cameron Carr possède des qualités athlétiques rares.

Première mission : prendre du muscle

« Il comprend déjà bien le jeu », apprécie son entraîneur en Summer League, Ty Abbott. « Il n’est jamais complètement perdu sur le terrain. Et lorsqu’il fait une erreur, il la corrige très vite. Maintenant, il doit simplement gagner en puissance et accumuler de l’expérience. »

Le chantier est déjà identifié. Pesé à seulement 83 kilos lors du Draft Combine, Cameron Carr figurait parmi les joueurs les plus légers de sa taille avant même d’arriver en NBA. Le rookie ne s’en cache pas : la salle de musculation sera désormais son deuxième domicile.

Son objectif est clair : devenir un défenseur capable de rivaliser physiquement avec les meilleurs extérieurs de la ligue. Malgré la lourde défaite face à Golden State, cette première sortie constitue donc un motif d’encouragement pour des Lakers en pleine reconstruction autour de Luka Doncic.

« Tout ça ne semble toujours pas réel », sourit Cameron Carr. « Mais ce sont des moments dont on rêve toute sa vie. Cela n’arrive pas tous les jours de se réveiller en étant un membre des Lakers. »