Débuts parfaits pour Yaxel Lendeborg en Summer League

« Je suis à côté de Stephen Curry dans le vestiaire, un des meilleurs shooteurs de l’histoire de la NBA, donc ça m’a un peu déteint dessus. » C’est ainsi que, après sa première rencontre en Summer League, Yaxel Lendeborg parle de sa performance, excellente au demeurant.

Le rookie des Warriors a inscrit 19 points à 6/6 au shoot, dont quatre tirs primés, dans une victoire facile face aux Lakers. Le 11e choix de la dernière Draft n’a rien forcé, ne prenant que des tirs très ouverts à l’extérieur, avant de faire parler sa puissance plus près du cercle ou de distribuer.

« Il a donné un aperçu de ce qu’il était capable de faire », glisse son coéquipier Will Richard, auteur de 16 points. « Il peut tout faire donc c’est facile de jouer avec un gars comme lui. »

Première sortie et première prestation réussie. C’est prometteur pour Yaxel Lendeborg.

« Il a joué avec un niveau élevé de force, d’impact physique et on avait mis l’accent là-dessus toute la semaine », se réjouit son entraîneur en ligue d’été, Khalid Robinson. « C’est clair qu’il a très bien shooté et a fait de bonnes passes, bien défendu aussi. Il a fait un peu de tout. »