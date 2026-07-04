Jayson Tatum rend hommage à son alter ego, Jaylen Brown

C’est donc à Philadelphie que Jaylen Brown va désormais poursuivre sa carrière, après dix années passées à Boston. Dont neuf en compagnie de Jayson Tatum, avec lequel il aura évidemment écrit l’histoire de la franchise en remportant, évidemment, un titre de champion NBA en 2024. Peu importe ce que disent les « analytics ».

Sur ses réseaux sociaux, « JT » a forcément rendu hommage à « JB », qui a été présent à ses côtés chez les Celtics depuis son arrivée dans la ligue. Son ex-coéquipier parlait de « gratitude » après la fin de son aventure à « Beantown » et lui parle plutôt de « reconnaissance ».

« Neuf ans ! Je serai éternellement reconnaissant pour tout ce que l’on a accompli ensemble et pour m’avoir poussé à devenir un meilleur joueur. De nos éliminations au premier tour jusqu’au titre… Je suis reconnaissant pour tout. Je n’ai que de l’amour et du respect pour toi, aussi bien en tant que joueur qu’en tant qu’homme ! J’ai hâte de voir comment tu vas aborder le prochain chapitre de ta carrière et je ne te souhaite que le meilleur ! Continue d’être quelqu’un de spécial », a rédigé l’intouchable star des C’s, maintenant associée à Paul George dans le Massachusetts.

Avec le duo Jayson Tatum – Jaylen Brown, les Celtics n’ont jamais raté les playoffs, ni terminé sous la barre des 50% de victoires. Remportant aussi 15 séries de playoffs, dont les Finals 2024, et décrochant ensemble 73 victoires en playoffs, comme tant d’autres paires de légende avant eux.

La prochaine fois qu’ils se retrouveront sur le même parquet, ils seront donc adversaires et on avait pu avoir un avant-goût de ce duel en 2023, lors d’un All-Star Game où ils avaient multiplié les un-contre-un.