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Jayson Tatum, toujours intouchable à Boston

Publié le 3/07/2026 à 12:04 Twitter Facebook

NBA – Alors que plusieurs équipes ont tenté leur chance ces dernières semaines, les Celtics n’ont jamais sérieusement envisagé de transférer Jayson Tatum. Contrairement à Jaylen Brown…

Jayson TatumL’ère des « Jays » est terminée à Boston. Mais si les Celtics ont accepté d’envoyer Jaylen Brown à Philadelphie, dans un échange qui a secoué toute la NBA, ils n’ont en revanche jamais ouvert la porte pour Jayson Tatum.

C’est ce qu’a expliqué Shams Charania sur ESPN, en assurant que plusieurs franchises avaient bien appelé Boston ces dernières semaines pour tester la disponibilité de l’ailier. La réponse des Celtics a toutefois été très claire, et très ferme. Les dirigeants auraient même fermé les discussions « complètement », afin de faire comprendre à la ligue que Jayson Tatum restait le visage de son projet.

Boston n’a évidemment pas eu la même approche avec Jaylen Brown. Toujours selon Shams Charania, les Celtics étaient à l’écoute depuis un moment pour l’ancien MVP des Finals, avant de conclure avec les Sixers.

Clairement, il ne s’agit donc pas d’une reconstruction totale dans le Massachusetts, mais d’une rupture ciblée. Les dirigeants de Boston ne croyaient en effet plus vraiment à la capacité du duo Brown – Tatum à aller chercher un nouveau titre ensemble, que ce soit pour des raisons de complémentarité sur le terrain ou de dynamique interne. En revanche, ils n’ont jamais semblé remettre en cause leur volonté de construire autour de Jayson Tatum.

Pour le joueur de 28 ans, la situation est désormais limpide. Après avoir longtemps partagé le leadership sportif et symbolique de l’équipe avec Jaylen Brown, il devient clairement le visage de l’ère suivante. Avec Paul George comme renfort vétéran, et des choix de Draft pour redessiner la suite, Boston a en tout cas choisi son camp.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9
2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7
2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4
2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4
2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9
2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1
2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9
2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8
2025-26 BOS 16 32:38 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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