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Simone Fontecchio en reprend pour un an à Miami

Publié le 30/06/2026 à 17:27 Twitter Facebook

NBA – Le Heat s’est assuré la re-signature de Simone Fontecchio pour une saison supplémentaire.

Simone FontecchioOn savait le Heat désireux d’apporter du shoot à son effectif après l’arrivée de Giannis Antetokounmpo, mais voilà qu’ESPN annonce déjà la re-signature pour un an de Simone Fontecchio. Le montant n’a pas été communiqué, mais on peut imaginer un contrat au minimum salarial.

Une belle prise pour Miami, familier du joueur de 30 ans et de ses qualités depuis un an, notamment en matière de shoot, car il affiche un solide 37% de réussite à 3-points en carrière. Son expérience du haut niveau sur le continent européen est également appréciée à South Beach.

Annoncé un temps en Italie, Simone Fontecchio assurait pourtant ne pas vouloir refermer trop vite son chapitre NBA et il a donc réussi à s’entendre avec ses dirigeants. Épanoui en Floride, aussi bien dans sa vie personnelle que sous les ordres d’Erik Spoelstra, il devrait bénéficier d’un rôle intéressant dans la rotation du Heat la saison prochaine, derrière le duo Giannis Antetokounmpo – Andrew Wiggins sur les postes 3/4.

À voir si Mike Conley, Tim Hardaway Jr. ou encore Bradley Beal suivront maintenant à Miami, alors que Norman Powell est plus que jamais sur le départ.

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 UTA 52 14:44 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3
2023-24 DET 16 30:15 47.9 42.6 84.6 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.9 1.1 0.3 15.4
2023-24 UTA 50 23:12 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9
2024-25 DET 75 16:30 40.2 33.5 83.3 0.7 2.2 2.9 0.9 1.3 0.4 0.7 0.2 5.9
2025-26 MIA 70 16:45 41.2 37.5 84.3 0.8 2.2 3.0 1.4 1.5 0.5 0.7 0.1 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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