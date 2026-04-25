Simone Fontecchio ne se voit pas revenir dès maintenant en Europe

Cela fait déjà quatre ans que Simone Fontecchio a décidé de mettre sur pause sa carrière en Europe pour s’envoler vers la NBA. Contrairement à certains joueurs qui ont aussi fait le grand saut plus tardivement que d’autres, il a toujours su se faire une place dans une rotation, d’abord à Detroit, puis à Utah et enfin à Miami.

Cet été, au sortir d’une saison à 8.5 points et 3 rebonds de moyenne (à 38% à 3-points), l’Italien pourra signer où il le souhaite, car son contrat en Floride se termine. Et pour l’heure, il donne sa priorité à la formation d’Erik Spoelstra, un entraîneur avec lequel il s’est d’ailleurs « très bien entendu ».

« Je pense avoir encore de bonnes chances de rester en NBA », a-t-il ainsi reconnu dans un média transalpin. « Je suis persuadé que le marché m’offrira quelques possibilités. Évidemment, si ça ne dépendait que de moi, j’adorerais rester [à Miami], d’autant que ma famille s’est beaucoup épanouie dans cette ville. Mais j’ai appris une chose au fil des années : s’attendre à quelque chose est une erreur dans ce milieu. Donc on évaluera la situation en juillet et on verra bien. »

Qui pour lui (re)donner sa chance ?

Privé de playoffs, le Heat s’apprête à vivre une intersaison charnière et il devrait logiquement y avoir du changement. Malgré ses bonnes prestations, sa qualité de shoot et son expérience, Simone Fontecchio pourrait en faire les frais, alors qu’il avait pour rôle de prendre la suite de Duncan Robinson en 2025/26.

Dès lors, on se demande si l’ailier de 30 ans retrouvera une place ailleurs, alors que son étiquette « d’Européen qui ne défend pas » pourrait également lui faire défaut aux États-Unis. En ce sens, des rumeurs de retour à l’Olimpia Milano sont même apparues récemment en Italie.

Néanmoins, Simone Fontecchio est aujourd’hui très clair par rapport à son avenir : c’est la NBA et rien d’autre.

« Je pense avoir travaillé très dur pour arriver en NBA, la ligue dans laquelle je rêvais de jouer quand j’étais enfant, et je n’ai pas envie de tourner le dos à ce rêve pour rentrer dès maintenant », a-t-il simplement expliqué. « Malheureusement, en Italie, certaines personnes se réveillent le matin et lancent des rumeurs, mais ce ne sont que des gros titres publiés par des journaux pour faire le buzz. Pour l’instant, j’écarte un retour en Europe. »

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTA 52 14:44 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 DET 16 30:15 47.9 42.6 84.6 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.9 1.1 0.3 15.4 2023-24 UTA 50 23:12 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9 2024-25 DET 75 16:30 40.2 33.5 83.3 0.7 2.2 2.9 0.9 1.3 0.4 0.7 0.2 5.9 2025-26 MIA 70 16:45 41.2 37.5 84.3 0.8 2.2 3.0 1.4 1.5 0.5 0.7 0.1 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.