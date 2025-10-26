Simone Fontecchio : « Je n’aime pas être considéré comme ce joueur européen qui ne défend pas »

Malgré le tumulte médiatique entourant l’affaire Terry Rozier, Miami tente de garder la tête au basket. Le début de saison reste d’ailleurs encourageant, entre une courte défaite à Orlando et un large succès (+32) à Memphis.

Dans ce contexte, Simone Fontecchio s’intègre peu à peu à sa nouvelle équipe. Arrivé en Floride dans le cadre du « sign-and-trade » ayant envoyé Duncan Robinson à Detroit, l’ailier italien semble déjà trouver sa place dans un environnement exigeant, qui convient parfaitement à sa mentalité.

« C'est clairement différent. C'est un gros changement. Quand tu arrives ici, tu reconnais immédiatement que cette équipe est différente, la franchise est différente, tu as un certain niveau d'attentes, un certain standard que tu te dois d'atteindre si tu veux pouvoir jouer ici. Donc clairement, c'est bon d'être dans ce genre d'environnement. Chacun a beaucoup d'attentes, donc il faut être sûr d'être en mesure de pouvoir y répondre », a-t-il expliqué.

Pas qu'un shooteur

Et si son tir extérieur reste sa première arme, Simone Fontecchio n’est pas qu’un simple scoreur. Son implication défensive fait aussi partie de son identité, un aspect qu’il veut raviver après un passage à Detroit frustrant.

« C'est dur, c'est quelque chose que j'ai un peu perdu à Detroit, surtout l'an dernier. Je pense qu'on ne m'a pas donné beaucoup de responsabilités, surtout en défense, d'une certaine manière » a-t-il confié. « Mais ici, tout le monde doit avoir ce type de responsabilité en défense. Tu dois défendre ton adversaire, tu dois défendre ta zone, tu dois aider tout le monde. C'est donc un état d'esprit qui me correspond tout à fait. Je pense de la même façon. Je ne vais pas dire que j'aime défendre, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je n'aime pas être considéré comme ce joueur européen qui ne défend pas et qui est juste là pour shooter, vous voyez ? Je n'ai jamais aimé ça. Et je pense que je n'ai jamais été comme ça. J'espère donc continuer à travailler là-dessus, continuer à progresser, et que les gens commenceront à s'en rendre compte aussi. »

Après Utah et Detroit, l’international italien découvre sa troisième franchise NBA. Son expérience lui a appris que le plus grand défi reste souvent le même : comprendre et accepter son rôle.

Bien définir son rôle

« Chaque année, il faut prendre le temps de vraiment comprendre ton rôle, ce que l'équipe attend vraiment de toi, ce que tu peux donner, et accepter ton rôle. Et chaque année est différente, chaque saison a ses propres rôles et ce qui s'en suit, mais j'essaie de m'ajuster à chaque fois, même si ce n'est pas facile. Mentalement aussi, ce n'est pas toujours facile d'avoir par exemple cinq minutes pour faire ton truc. Il faut simplement s'adapter et essayer de donner le meilleur, jouer aussi dur que possible tant que tu es sur le terrain, et alors les choses peuvent éventuellement s'améliorer, tout comme ça peut rester pareil. Mais il faut avoir l'esprit clair, la conscience tranquille, parce qu'au final, si tu as fait tout ce que tu pouvais, tu te sens bien. C'est le plus important. »

Comme la saison passée, Simone Fontecchio débute sur le banc, mais son apport est déjà remarqué sur les deux premières rencontres. Et le joueur garde une approche patiente et positive.

« Je ne suis qu'au début de la saison, mais j'essaie de comprendre ce que le coach et l'équipe veulent de moi. Comme je l'ai dit, j'essaie juste de définir mon rôle et de voir si je peux m'y adapter, et je pense que je le peux et que je peux aider l'équipe chaque soir. On verra bien comment ça se passera, mais je suis très positif. J'accepte le défi et j'essaie de le relever du mieux que je peux », a-t-il conclu.

Prochain test dès aujourd'hui face à New York, pour le premier match de la saison du Heat à domicile.

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 52 15 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 * All Teams 66 25 46.0 40.1 81.8 1.0 2.8 3.7 1.5 1.7 0.7 1.0 0.3 10.5 2023-24 * UTH 50 23 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9 2023-24 * DET 16 30 47.9 42.6 84.6 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.9 1.1 0.3 15.4 2024-25 DET 75 17 40.2 33.5 83.3 0.7 2.2 2.9 0.9 1.3 0.4 0.7 0.2 5.9 2025-26 MIA 2 21 61.1 45.5 0.0 0.5 2.5 3.0 1.5 3.0 1.0 1.0 0.0 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.