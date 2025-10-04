Simone Fontecchio veut aller plus loin que Duncan Robinson

Cet été, Miami s'est séparé de Duncan Robinson, envoyé à Detroit, mais en échange, le Heat a récupéré l’Italien Simone Fontecchio. Deux joueurs qui ont un profil similaire, qui repose sur leur réussite à 3-points.

« J’ai un peu regardé des vidéos de Duncan [Robinson] pour voir comment il sortait des écrans ou comment il jouait le main-à-main »explique Simone Fontecchio. « J’ai essayé d’intégrer ça dans mon jeu. »

Pour trouver sa place dans la rotation d’Erik Spoelstra, l’ancien de Detroit va devoir rapidement régler la mire alors qu’il sort d’un exercice 2024/25 compliqué où il a vu son pourcentage à 3-points baisser à 33.5% de réussite alors qu’il avait affiché une moyenne de 40.1% la saison précédente.

Si les fans de Miami s’attendent globalement à ce que Simone Fontecchio reprenne le rôle de Duncan Robinson, l’Italien souhaite aller au-delà du statut de simple gâchette extérieure.

Une envie de bien défendre

« Je suis un joueur différent [de Duncan Robinson] parce que j’aime faire plein de choses sur un terrain et pas simplement tirer »développe le nouveau joueur du Heat. « Je ne dis pas que c’était le cas pour lui, mais j’aime aussi beaucoup défendre et j’espère apporter à l’équipe de ce côté-là du terrain. »

Pour voir son nouveau joueur en action, Erik Spoelstra s’est rendu aux matchs de Simone Fontecchio avec l’Italie lors de l’EuroBasket. Une compétition où l’ailier a compilé 15.5 points de moyenne à 43% au tir et 38% de loin tout en ajoutant 1.5 interception par match, avec deux pointes à trois « steals » face à la Grèce et la Slovénie.

Au cours du tournoi, Erik Spoelstra a pu échanger avec le natif de Pescara, notamment sur les attentes qu’il avait concernant sa défense.

« Il est très compétitif en défense et c’est la première chose dont j’ai parlé avec lui »détaille l’entraîneur du Heat. « Il a montré avec l’Italie et sur une de ses années avec le Jazz qu’il pouvait utiliser sa taille pour défendre les meilleurs ailiers adverses. Son défi avec moi sera donc de défendre avec intensité et discipline tandis qu'offensivement il a des qualités avec et sans ballon qui s’intègrent très bien avec notre groupe. »

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 52 15 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 * All Teams 66 25 46.0 40.1 81.8 1.0 2.8 3.7 1.5 1.7 0.7 1.0 0.3 10.5 2023-24 * UTH 50 23 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9 2023-24 * DET 16 30 47.9 42.6 84.6 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.9 1.1 0.3 15.4 2024-25 DET 75 17 40.2 33.5 83.3 0.7 2.2 2.9 0.9 1.3 0.4 0.7 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.