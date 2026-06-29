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Le Heat cible Mike Conley et Tim Hardaway Jr. pour se renforcer

Publié le 29/06/2026 à 8:27 Twitter Facebook

NBA – Après avoir fait venir Giannis Antetokounmpo, les dirigeants de Miami doivent maintenant bricoler pour l’entourer au mieux.

Quelques jours après avoir enregistré la venue de Giannis Antetokounmpo, le Heat va s’activer pour que son nouveau duo avec Bam Adebayo puisse exploiter suffisamment tout son potentiel la saison prochaine.

En ce sens, Jake Fischer et Marc Stein révèlent que Miami a des vues sur deux joueurs susceptibles d’améliorer le « spacing » de l’équipe sur les postes extérieurs : Mike Conley et Tim Hardaway Jr. Qui testeront tous les deux le marché dans les heures à venir.

En carrière, Mike Conley tourne à 39% à 3-points quand Tim Hardaway Jr. affiche 37% dans l’exercice. Sur le papier, ils peuvent faire du bien à un effectif floridien qui pourrait perdre Norman Powell et Simone Fontecchio, après avoir vu partir Tyler Herro et Kasparas Jakucionis contre Giannis Antetokounmpo.

Reste à savoir si, à respectivement 38 et 34 ans, ils peuvent apporter correctement chez un candidat au titre. Notamment « Money Mike », que l’on a vu de plus en plus en difficulté avec les Timberwolves au fil des saisons, pendant que « THJ » est toujours l’un des meilleurs remplaçants de la ligue.

Comme évoqué récemment, le Miami-Herald précise également que le Heat va bel et bien tenter d’intégrer au moins deux joueurs réputés pour leur tir extérieur, citant les noms de Landry Shamet, Quentin Grimes ou même Anfernee Simons. Sans oublier Khris Middleton, ancien coéquipier de… Giannis Antetokounmpo.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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