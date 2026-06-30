Kevin Huerter et Daniss Jenkins restent aux Pistons

Alors que le dossier Jalen Duren continue de cristalliser toute l’attention dans le Michigan, on apprend via ESPN que les Pistons ont déjà réussi à convaincre Kevin Huerter de re-signer chez eux. Pour 27 millions de dollars sur trois ans, plus exactement (avec une « team option » en guise de troisième année).

Une belle affaire de la part des dirigeants de Detroit, désireux d’entourer Cade Cunningham avec des créateurs et des shooteurs, et qui en conservent donc un à 37% de réussite à 3-points en carrière. Même si, lors de la saison qui s’est écoulée, il a quelque peu perdu en fiabilité (31% de loin, pour 10 points de moyenne).

Arrivé à Chicago en cours d’année, Kevin Huerter continuera de garnir une rotation extérieure composée de Duncan Robinson, Ausar Thompson, Caris LeVert, Marcus Sasser, Chaz Lanier et du nouveau venu Isaiah Joe. En attendant de savoir si, sous les panneaux, Jalen Duren reste dans le Michigan…

Par ailleurs, les Pistons ont sans surprise décidé de garder Daniss Jenkins, l’une des révélations de leur saison (9.3 points, 3.9 passes et 2.3 rebonds), en lui activant sa « team option » à 4 millions de dollars. Ainsi que celle de Tolu Smith, d’un montant de 2.4 millions de dollars.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27:18 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31:26 41.3 38.0 82.8 0.6 3.4 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 30:49 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.3 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 29:34 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29:22 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.3 2.9 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 64 24:24 44.3 36.1 76.6 0.6 2.9 3.5 2.6 2.1 0.7 0.8 0.4 10.2 2024-25 CHI 26 30:00 43.9 37.6 71.4 0.4 2.8 3.3 3.2 2.0 1.2 1.2 0.3 13.2 2024-25 SAC 43 20:54 41.3 30.2 71.4 0.4 2.3 2.8 1.7 1.6 0.8 0.9 0.4 7.9 2025-26 CHI 44 23:34 45.5 31.4 73.2 0.5 3.3 3.8 2.6 1.9 0.8 1.1 0.6 10.9 2025-26 DET 25 20:29 44.3 29.4 93.3 0.4 2.4 2.8 2.5 1.2 1.1 0.9 0.3 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.