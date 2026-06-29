Free agency 2026 | Le Top 10 des meneurs de jeu

Le « mercato » NBA a déjà débuté avec plusieurs signatures marquantes et des échanges aux alentours de la Draft, comme ceux de Giannis Antetokounmpo et LaMelo Ball. Résultat, la « free agency » en elle-même a perdu de son intérêt, même s’il y a beaucoup de bons joueurs sans contrat, ou susceptibles d’être « free agent » via des options.

Cette année, la période des transferts démarrera dans la nuit du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet, à 00h00 en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, soit le 6 juillet.

Voici donc le Top 10 des meilleurs meneurs de jeu disponibles sur le marché cet été. Un poste bien moins fourni que d’habitude, surtout que Trae Young a déjà prolongé avec les Wizards. Tout comme Ayo Dosunmu (Wolves), Kevin Porter Jr (Bucks) ou encore Collin Gillepsie (Suns).

1 – James Harden (36 ans – player option – Cleveland Cavaliers)

Stats 2025/26 (saison régulière aux Cavs) : 20.5 points, 7.7 passes, 4.8 rebonds et 0.8 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : 19.2 points, 5.5 passes, 5.2 rebonds et 1.7 interception

Même à bientôt 37 ans, et malgré des playoffs très compliqués, James Harden reste la référence de cette cuvée. Son explosivité n’est plus la même, mais son sens du jeu et sa vision restent remarquables. Son contrat intègre une « player option », qui n’est que partiellement garantie, et Cleveland travaille déjà sur une prolongation à un salaire moindre. A priori, les deux parties devraient s’entendre.

2 – Fred VanVleet (32 ans – player option – Houston Rockets)

Stats 2025/26 (saison régulière) : Saison blanche (rupture des ligaments croisés).

Stats 2025/26 (playoffs) : N’a pas joué.

Toute la question est de savoir dans quel état physique il reviendra après sa rupture des ligaments croisés. Avant sa blessure, Fred VanVleet restait un meneur fiable, capable de défendre sur les meilleurs extérieurs adverses tout en apportant du tir et du leadership. S’il venait à faire jouer sa clause de sortie, et que les Rockets lui tournaient le dos, son expérience de champion NBA pourrait convaincre une équipe ambitieuse de tenter le pari malgré l’incertitude physique. Comme pour James Harden, on mise plutôt sur un nouveau contrat sur deux ou trois ans…

3 – Anfernee Simons (27 ans – non protégé – Chicago Bulls)

Stats 2025/26 (saison régulière aux Bulls) : 15.2 points, 3 passes et 2.8 rebonds.

Stats 2025/26 (playoffs) : N’a pas participé aux playoffs.

L’un des meilleurs scoreurs disponibles cet été. Bon shooteur à longue distance et créateur capable de prendre feu rapidement, Anfernee Simons représente une option séduisante pour une équipe qui manque de talent offensif sur les lignes arrières. Son irrégularité défensive l’empêche toutefois de figurer plus haut dans cette hiérarchie. A Boston, on garde un oeil sur lui après l’avoir transféré en cours de saison. Dans l’idéal, il serait un très bon 6e homme chez un candidat au titre, et il tournait à 14 points de moyenne aux Celtics à près de 40% à 3-points.

4 – Daniss Jenkins (24 ans – team option – Detroit Pistons)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 9.3 points, 3.9 passes, 2.3 rebonds et 0.9 interception.

Stats 2025/26 (playoffs) : 9.1 points, 3 passes, 2.6 rebonds et 0.4 interception.

Sans faire énormément de bruit, Daniss Jenkins s’est progressivement imposé comme l’une des belles surprises de la saison. Solide défenseur, discipliné dans la gestion du jeu et capable de suppléer Cade Cunningham en fin de saison, il possède un profil très intéressant comme doublure. Detroit possède une « team option » pour le conserver, ou faire une croix sur cette option et lui proposer un contrat sur plusieurs saisons.

5 – Collin Sexton (27 ans – non protégé – Chicago Bulls)

Stats 2025/26 (saison régulière aux Bulls) : 17.5 points, 2.5 passes et 2.9 rebonds.

Stats 2025/26 (playoffs) : N’a pas participé aux playoffs.

Plus scoreur que véritable meneur, Collin Sexton conserve une belle cote grâce à son agressivité et sa capacité à attaquer le cercle. Son énergie change souvent le rythme d’un match et il reste capable de prendre feu offensivement. Comme pour Anfernee Simons, ses lacunes défensives devraient plutôt le conduire vers un rôle de combo-guard dans une formation de bas de tableau, ou de 6e homme chez une grosse cylindrée.

6 – Marcus Smart (32 ans – player option – LA Lakers)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 9.3 points, 3 passes, 2.8 rebonds et 1.4 interception.

Stats 2025/26 (playoffs) : 12.9 points, 5.1 passes, 3.5 rebonds et 2.4 interception.

7 – Brandon Williams (26 ans – non protégé – Dallas Mavericks)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 13 points, 3.9 passes, 2.9 rebonds et 0.9 interception

8 – Bones Hyland (25 ans – non protégé – Minnesota Wolves)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 8.5 points, 2.6 passes, 1.8 rebonds et 0.6 interception.

Stats 2025/26 (playoffs) : 4.6 points, 1.5 passe, 1.3 rebond et 0.4 interception.

9 – Russell Westbrook (37 ans – non protégé – Sacramento Kings)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 15.2 points, 6.7 passes, 5.4 rebonds et 1.3 interception.

Stats 2025/26 (playoffs) : N’a pas participé aux playoffs.

10 – Mike Conley (38 ans – non protégé – Minnesota Timberwolves)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 4.5 points, 2.9 passes, 1.7 rebond et 0.6 interception.

Stats 2025/26 (playoffs) : 4.4 points, 2.7 passes, 1.3 rebond et 0.7 interception.

Mentions : Tyus Jones (Nuggets), Gabe Vincent (Hawks), Gary Payton II (Warriors), Ryan Nembhard (Mavericks), Jevon Carter (Magic), Aaron Holiday (Rockets), Blake Wesley (Blazers)…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.