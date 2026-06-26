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Kevin Porter Jr. reste à Milwaukee

Publié le 26/06/2026 à 6:32 Twitter Facebook

NBA – Plutôt que de tester le marché, Kevin Porter Jr. préfère activer sa « player option » pour rempiler chez les Bucks pour un an.

Kevin Porter Jr.À Milwaukee, l’après-Giannis s’écrira notamment avec Kevin Porter Jr. Comme rapporté par Hoopshype, celui-ci a choisi de ne pas tester le marché en acceptant sa « player option » de 5.4 millions de dollars pour la saison prochaine. Exactement comme son coéquipier Gary Harris.

Une décision plutôt cohérente, quand on sait qu’il devrait y avoir pas mal d’opportunités chez les Bucks avec le départ de Giannis Antetokounmpo. Sur les postes 1/2, on recense ainsi Ryan Rollins, AJ Green et donc Gary Harris, sans oublier les nouveaux venus Tyler Herro et Kasparas Jakucionis. Et c’est sans compter Gary Trent Jr. et Andre Jackson Jr. qui possèdent des options sur leur année 2026/27.

Limité par des pépins physiques cette saison, Kevin Porter Jr. en a tout de même profité pour produire 17.4 points, 7.4 passes, 5.2 rebonds et 2.2 interceptions par match lorsqu’il était disponible. La sélection de tir laisse encore à désirer, autant que sa défense sur l’homme, mais les qualités offensives sont là et pourraient s’avérer précieuses dans un effectif désormais en reconstruction.

À noter que Jericho Sims, un autre membre des Bucks, a également décidé d’activer sa « player option » (de 2.8 millions de dollars) pour rester un an de plus dans le Wisconsin, alors que la raquette locale vient de perdre Giannis Antetokounmpo bien sûr, mais aussi Bobby Portis.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Kevin Porter Jr. Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 CLE 50 23:14 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0
2020-21 HOU 26 32:07 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6
2021-22 HOU 61 31:16 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6
2022-23 HOU 59 34:18 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2
2024-25 LAC 45 19:39 42.3 24.5 64.5 0.6 2.9 3.6 3.2 1.6 1.0 1.9 0.2 9.3
2024-25 MIL 30 19:56 49.4 40.8 87.1 0.4 3.5 3.9 3.7 1.6 1.3 1.7 0.1 11.7
2025-26 MIL 38 33:11 46.5 32.2 87.8 0.9 4.3 5.2 7.4 2.3 2.2 2.9 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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