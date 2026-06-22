Gary Harris active son option pour rester à Milwaukee

Gary Harris ne retournera pas sur le marché des « free agents » cet été. Selon Keith Smith, de Spotrac, l’arrière des Bucks a décidé d’activer sa « player option » à 3,8 millions de dollars pour la saison 2026/27.
Une décision logique pour le joueur de 31 ans, qui sort d’une saison extrêmement discrète à Milwaukee. Arrivé l’été dernier avec un contrat minimum de deux ans, l’ancien arrière des Nuggets et du Magic a peu pesé dans la rotation, avec seulement 2.7 points de moyenne en 13.8 minutes, sur 48 rencontres disputées.
Pour les Bucks, il s’agit surtout d’un dossier réglé sans surprise. Gary Harris reste un joueur d’expérience, capable de défendre sur les lignes arrière et de sanctionner de loin par séquences, mais son influence offensive s’est nettement réduite au fil des années. À Denver, il avait longtemps été un titulaire solide, précieux autour de Nikola Jokic et Jamal Murray. À Milwaukee, il occupe désormais un rôle beaucoup plus restreint.
Reste à voir s’il jouera bien aux Bucks la saison prochaine puisqu’avec le transfert de Giannis Antetokounmpo possiblement finalisé dans les prochaines heures, il pourrait lui aussi être amené à faire ses valises…
|Gary Harris
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|DEN
|55
|13:04
|30.4
|20.4
|74.5
|0.4
|0.8
|1.2
|0.5
|1.3
|0.7
|0.7
|0.1
|3.4
|2015-16
|DEN
|76
|32:06
|46.9
|35.4
|82.0
|0.7
|2.2
|2.9
|1.9
|1.9
|1.3
|1.3
|0.2
|12.3
|2016-17
|DEN
|57
|31:59
|50.2
|42.0
|77.6
|0.8
|2.3
|3.1
|2.9
|1.6
|1.2
|1.3
|0.1
|14.9
|2017-18
|DEN
|67
|34:23
|48.5
|39.6
|82.7
|0.6
|2.1
|2.6
|2.9
|1.8
|1.8
|1.8
|0.2
|17.5
|2018-19
|DEN
|57
|28:45
|42.4
|33.9
|79.9
|0.7
|2.1
|2.8
|2.2
|2.0
|1.0
|1.2
|0.3
|12.9
|2019-20
|DEN
|56
|31:47
|42.0
|33.3
|81.5
|0.5
|2.4
|2.9
|2.1
|2.1
|1.4
|1.1
|0.3
|10.4
|2020-21
|DEN
|19
|30:35
|44.2
|32.0
|73.3
|0.7
|1.8
|2.5
|1.7
|1.9
|0.9
|0.7
|0.2
|9.7
|2020-21
|ORL
|20
|24:57
|36.5
|36.4
|87.5
|0.4
|1.2
|1.6
|2.3
|1.7
|0.6
|1.2
|0.4
|10.2
|2021-22
|ORL
|61
|28:22
|43.4
|38.4
|87.4
|0.6
|1.4
|2.0
|1.8
|1.8
|1.0
|1.0
|0.1
|11.1
|2022-23
|ORL
|48
|24:40
|45.0
|43.1
|90.0
|0.4
|1.6
|2.0
|1.2
|1.9
|0.9
|0.6
|0.3
|8.3
|2023-24
|ORL
|54
|24:01
|44.1
|37.1
|75.6
|0.4
|1.2
|1.7
|1.6
|1.7
|0.9
|0.6
|0.3
|6.9
|2024-25
|ORL
|48
|14:49
|38.3
|35.6
|58.3
|0.4
|0.9
|1.3
|0.6
|0.9
|0.5
|0.4
|0.3
|3.0
|2025-26
|MIL
|48
|13:46
|44.2
|41.2
|88.9
|0.3
|0.9
|1.3
|1.1
|1.1
|0.6
|0.4
|0.2
|2.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.