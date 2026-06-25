Dennis Schröder appelé pour guider l’Allemagne cet été

Déjà qualifiée pour la seconde phase des qualifications à la Coupe du monde 2027, l’Allemagne pourra malgré tout compter sur Dennis Schröder pour la fin de la première en juillet.

Pour affronter Israël puis Chypre d’ici dix jours, Alex Mumbru a donc appelé son meneur star, nommé MVP de la dernière Coupe du monde puis du dernier Euro, et il s’agira d’ailleurs du seul « NBAer » de sa liste de 15 noms.

Sans surprise, le toujours convalescent Franz Wagner est absent, tout comme son frère Moritz, ainsi que son autre coéquipier du Magic, Tristan Da Silva. Quelque peu renouvelé, mais porté par Dennis Schröder comme capitaine, cet effectif permettra à des jeunes de se montrer lors de ces deux matchs sans véritable enjeu.

C’est en tout cas une énième star NBA qui enfilera le maillot de son pays début juillet, après Nikola Jokic avec la Serbie, Rudy Gobert avec la France ou encore Alperen Sengun avec la Turquie.

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 CLE 30 21:22 40.1 29.0 86.1 0.4 1.9 2.3 4.3 1.4 0.8 1.5 0.2 8.2 2025-26 SAC 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 1.7 0.8 2.0 0.2 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.