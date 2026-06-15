Franz Wagner veut repartir de l’avant avec Sean Sweeney

La saison 2025/26 avait tout pour être exceptionnelle pour Franz Wagner. L’ailier sortait d’un titre historique décroché avec l’Allemagne à l’EuroBasket, le Magic affichait de nouvelles ambitions après l’arrivée de Desmond Bane, et un match face aux Grizzlies était programmé à Berlin en février, comme une cerise sur le gâteau pour l’Allemand. Sans oublier le retour de blessure de son frère Moritz, un an après sa rupture d’un ligament croisé.

À l’arrivée, Orlando a vécu une saison difficile, contraint de batailler jusqu’au play-in pour arracher une place dans le Top 8, avant de s’incliner en sept manches face au leader Detroit après avoir pourtant mené 3-1 dans la série. Par-dessus le marché, Franz Wagner a enchaîné les pépins physiques, à la cheville en cours de saison puis au mollet lors des playoffs, se retrouvant ainsi privé des Games 5, 6 et 7, ceux qui ont fait basculer la série en faveur des Pistons.

La priorité : en finir avec les blessures

La frustration a été bien présente, et Franz Wagner espère désormais en tirer les enseignements pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il a notamment reconnu être revenu de blessure un peu trop tôt afin de pouvoir participer au match NBA délocalisé à Berlin, un choix qu’il a fini par payer au prix fort.

« Vu comment ça s’est passé ensuite, je n’aurais probablement pas dû jouer », a-t-il admis depuis Trévise, où il assistait à l’Adidas Eurocamp. « Tout le monde comprend la situation telle qu’elle était, et honnêtement, je déteste le dire, mais je ne regrette pas vraiment ma décision d’avoir joué. C’était un moment tellement spécial pour moi, et pour beaucoup d’autres personnes qui étaient là. C’était donc probablement un mauvais moment, mais même si certaines personnes me détestent pour ça, c’était un moment vraiment spécial pour ma famille et moi. J’étais donc heureux d’avoir eu la chance d’être au moins sur le terrain. »

Son retour, repoussé jusqu’à début avril, lui a finalement laissé peu de temps pour remonter en puissance avant qu’une nouvelle blessure ne le mette hors course au pire moment. Franz Wagner a ainsi confié vouloir changer son approche dans la façon de traiter et d’écouter son corps, afin de mieux prévenir les blessures la saison prochaine.

« Il s’agit avant tout de me remettre de mes blessures, puis d’analyser certaines de mes habitudes, peut-être pour comprendre pourquoi les blessures reviennent sans cesse. C’est ça l’objectif : ne pas se blesser du tout, et ne pas se contenter de traiter les symptômes lorsqu’ils apparaissent, mais prendre des mesures préventives. J’ai beaucoup de temps libre cet été pour m’y consacrer », a-t-il poursuivi.

Un nouveau cap à franchir avec Sean Sweeney

Le Magic a chuté en 2025-2026 pour espérer mieux se relever en 2026-2027. C’est le plan de retour tracé par Franz Wagner : transformer la frustration accumulée depuis le bord du terrain en moteur, afin de revenir avec le couteau entre les dents et permettre à Orlando de franchir un cap.

« On espère qu’une fois ces leçons apprises, tout sera plus facile l’année suivante. Je peux simplement dire que nous avons un effectif vraiment talentueux. Nous avons des joueurs de grande qualité humainement et des gars qui veulent travailler dur et progresser. Et c’est un très bon point de départ », a-t-il rappelé. « Toutes les grandes équipes ont connu des déceptions en playoffs. Mais, en fin de compte, il faut faire le travail, et je pense qu’on était vraiment tout près du but cette année, en franchissant le cap de remporter une série et en trouvant le moyen de gagner un match à l’extérieur. Ce sont des petits pas sur le chemin, mais ce sont des choses qu’il faut apprendre, surtout en tant que jeune équipe. »

Jamahl Mosley a payé au prix fort l’irrégularité de cette saison, limogé dès le lendemain de l’élimination du Magic. Sean Sweeney va donc prendre en main ce groupe prometteur, avec pour mission de l’aider à retrouver sa marche en avant. Pour l’heure, Franz Wagner devait d’abord attendre la fin des NBA Finals entre San Antonio et New York avant de s’investir pleinement dans sa relation avec son nouveau coach.

« C’est très excitant pour nous tous. On joue avec pratiquement le même noyau depuis cinq ans, et ça va apporter beaucoup de changements au sein de l’équipe. Je n’ai pas encore rencontré Sean Sweeney en personne, mais rien qu’à échanger des SMS, on sent son enthousiasme. Et ça en dit long sur son éthique de travail et sa personnalité. Obtenir un tel poste aussi jeune n’est pas facile. On n’a pas trop parlé, il est toujours sur les Finals. Je veux aussi respecter ça, mais on est tous vraiment impatients pour l’année prochaine. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 34 29:58 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 2.1 0.9 1.7 0.3 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.