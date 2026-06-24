Nouveau capitaine de la Serbie, Nikola Jokic veut se racheter du dernier Euro

Compte tenu de l’absence de Bogdan Bogdanovic, c’est Nikola Jokic qui occupera le rôle de capitaine de la Serbie en juillet, à l’occasion de la première fenêtre estivale des qualifications à la Coupe du monde 2027.

« Un honneur et un privilège » à ses yeux, jusqu’à présent inédit pour lui, mais qu’il doit notamment à son nouveau sélectionneur Dusan Alimpijevic. Qu’il connaît « depuis longtemps, d’un cercle d’amis en commun » et avec qui « la communication est fluide ».

« Je ne suis pas tout à fait sûr de le mériter… De très grands noms ont porté le brassard de capitaine. Il y a des gars plus âgés que moi dans l’équipe, mais le coach me l’a donné, donc je vais essayer de faire honneur à ce rôle sur le terrain », a prévenu le joueur des Nuggets, tandis que la sélection serbe s’est réunie à Belgrade et a commencé à se préparer pour le double affrontement en Suisse puis contre la Bosnie.

Une élimination encore difficile à digérer

Désireux de « jouer devant des tribunes pleines » le match du 6 juillet contre la Bosnie, Nikola Jokic souhaite aussi faire oublier le résultat du dernier Eurobasket, lorsque la Serbie avait été éliminée dès les huitièmes de finale malgré son statut de favorite à la médaille d’or.

« [Ma présence] vient peut-être aussi d’un certain sentiment de culpabilité, lié à l’échec de la dernière compétition. Comme ça, je pourrai rentrer chez moi sans avoir à rougir. Et pour que nous puissions revenir là où est vraiment notre place », a reconnu le triple MVP.

Toujours aussi heureux de venir en sélection, pour y « passer de bons moments et profiter », Nikola Jokic tâchera dans le même temps de mettre derrière lui sa dernière saison à Denver, achevée dès le mois d’avril sur une élimination face à Minnesota.

« C’est du passé… Nous avons été éliminés au premier tour. Certains disent que nous aurions pu mieux faire, mais si quelqu’un vous bat en playoffs… C’est que cette équipe est meilleure. Si nous avions pu gagner, nous l’aurions fait », a-t-il rappelé, tourné à fond vers sa prochaine aventure avec la Serbie.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.