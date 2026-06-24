Malgré le sacre de Jalen Brunson, Becky Hammon ne s’excusera pas

En décembre 2023, Becky Hammon avait expliqué ne pas faire confiance à Jalen Brunson pour mener une équipe jusqu’au titre puisque, d’après elle, « si votre meilleur joueur est de petite taille, vous ne gagnerez pas » en NBA.

Le mois dernier, la coach des Las Vegas Aces ne demandait qu’à avoir tort concernant le meneur des Knicks.

« Jalen Brunson est un sacré joueur », expliquait-elle ainsi fin mai, alors que ses commentaires sur la petite taille du meneur des Knicks avaient refait surface. « Quand j’ai dit ça, je parlais d’un point de vue historique en NBA. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s’est autant arrêté là-dessus. J’ai dit ça il y a deux ans… Mais j’ai dit ce que j’ai dit et, s’il me prouve que j’ai tort, alors il me prouvera que j’ai tort. »

Finalement, Jalen Brunson est parvenu à ramener le trophée Larry O’Brien à New York, décrochant au passage le titre de MVP des Finals, et Becky Hammon se fait depuis chambrer par les joueurs new-yorkais. En conférence de presse, sur les plateaux TV ou même lors de la parade en ville…

L’occasion pour elle de présenter ses excuses au gaucher ? Pas le moins du monde, tandis que Josh Hart expliquait récemment, sans la nommer, « attendre que quelqu’un admette avoir eu tort sur celui qui a mené [les Knicks] aux Finals et à leur premier titre depuis 53 ans ».

« Tout ce qu’a fait Jalen, c’est donner tort à l’histoire. Il prouve qu’il fait figure d’exception à la règle, donc vous pouvez inscrire son nom aux côtés de Stephen Curry et Isiah Thomas, dorénavant », a répondu Becky Hammon en référence à deux autres MVP des Finals de petite taille. « J’ai trouvé qu’il avait joué de manière brillante, surtout dans les moments-clés. Il a été ce leader, ce numéro 1. Mais que je présente des excuses ? Je ne vais jamais m’excuser d’avoir eu une opinion, car c’est pour ça qu’ESPN me payait. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.