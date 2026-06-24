Malgré le sacre de Jalen Brunson, Becky Hammon ne s’excusera pas

En décembre 2023, Becky Hammon avait expliqué ne pas faire confiance à Jalen Brunson pour mener une équipe jusqu’au titre puisque, d’après elle, « si votre meilleur joueur est de petite taille, vous ne gagnerez pas » en NBA.
Le mois dernier, la coach des Las Vegas Aces ne demandait qu’à avoir tort concernant le meneur des Knicks.
« Jalen Brunson est un sacré joueur », expliquait-elle ainsi fin mai, alors que ses commentaires sur la petite taille du meneur des Knicks avaient refait surface. « Quand j’ai dit ça, je parlais d’un point de vue historique en NBA. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s’est autant arrêté là-dessus. J’ai dit ça il y a deux ans… Mais j’ai dit ce que j’ai dit et, s’il me prouve que j’ai tort, alors il me prouvera que j’ai tort. »
Finalement, Jalen Brunson est parvenu à ramener le trophée Larry O’Brien à New York, décrochant au passage le titre de MVP des Finals, et Becky Hammon se fait depuis chambrer par les joueurs new-yorkais. En conférence de presse, sur les plateaux TV ou même lors de la parade en ville…
L’occasion pour elle de présenter ses excuses au gaucher ? Pas le moins du monde, tandis que Josh Hart expliquait récemment, sans la nommer, « attendre que quelqu’un admette avoir eu tort sur celui qui a mené [les Knicks] aux Finals et à leur premier titre depuis 53 ans ».
« Tout ce qu’a fait Jalen, c’est donner tort à l’histoire. Il prouve qu’il fait figure d’exception à la règle, donc vous pouvez inscrire son nom aux côtés de Stephen Curry et Isiah Thomas, dorénavant », a répondu Becky Hammon en référence à deux autres MVP des Finals de petite taille. « J’ai trouvé qu’il avait joué de manière brillante, surtout dans les moments-clés. Il a été ce leader, ce numéro 1. Mais que je présente des excuses ? Je ne vais jamais m’excuser d’avoir eu une opinion, car c’est pour ça qu’ESPN me payait. »
|Jalen Brunson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|DAL
|73
|21:48
|46.7
|34.8
|72.5
|0.3
|2.0
|2.3
|3.2
|1.7
|0.5
|1.2
|0.1
|9.3
|2019-20
|DAL
|57
|17:56
|46.6
|35.8
|81.3
|0.4
|2.0
|2.4
|3.3
|1.3
|0.4
|1.2
|0.1
|8.2
|2020-21
|DAL
|68
|24:57
|52.3
|40.5
|79.5
|0.4
|3.0
|3.4
|3.5
|1.6
|0.5
|1.2
|0.0
|12.6
|2021-22
|DAL
|79
|31:57
|50.2
|37.3
|84.0
|0.5
|3.4
|3.9
|4.8
|1.9
|0.8
|1.6
|0.0
|16.3
|2022-23
|NY
|68
|34:59
|49.1
|41.6
|82.9
|0.6
|3.0
|3.5
|6.2
|2.2
|0.9
|2.1
|0.2
|24.0
|2023-24
|NY
|77
|35:24
|47.9
|40.1
|84.7
|0.6
|3.1
|3.6
|6.7
|1.9
|0.9
|2.4
|0.2
|28.7
|2024-25
|NY
|65
|35:24
|48.8
|38.3
|82.1
|0.4
|2.5
|2.9
|7.3
|2.1
|0.9
|2.5
|0.1
|26.0
|2025-26
|NY
|74
|35:00
|46.7
|36.9
|84.1
|0.4
|2.9
|3.3
|6.8
|2.3
|0.8
|2.4
|0.1
|26.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.