Télévision | Les Finals n’avaient plus été aussi suivies depuis… 1998 !

Sans trop de surprise, car les records d’audience se sont succédés tout au long de la série, les Finals 2026 sont officiellement devenues les plus suivies depuis les Finals… 1998 !

En moyenne, 20.6 millions d’Américains ont regardé l’affrontement entre les Knicks et les Spurs, qui a débouché sur un sacre de la bande de Jalen Brunson face à celle de Victor Wembanyama. À l’époque, pour le duel entre les Bulls et le Jazz, 29 millions d’Américains s’étaient massés devant leur poste de télévision.

Dans le détail, on a dénombré 16.9 millions de téléspectateurs pour le Game 1, puis 16.4 millions pour le Game 2, 23.8 millions pour le Game 3, 23.2 millions pour le Game 4, et enfin 24.5 millions de téléspectateurs pour le Game 5 synonyme de titre (avec même un pic à 33 millions !). D’excellents résultats, donc.

Diffusée sur ABC et ESPN, la série entre New York et San Antonio a fait deux fois mieux que l’affiche d’il y a un an entre OKC et Indiana, suivie en moyenne par 10.3 millions d’Américains.

Au XXIe siècle, seules les Finals 2016 et 2017 entre les Cavaliers et les Warriors avaient aussi dépassé la barre des 20 millions de téléspectateurs, avec respectivement 20.2 millions en 2016 et 20.5 millions en 2017.