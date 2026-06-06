Entre la présence de New York d’un côté et celle de Victor Wembanyama de l’autre, on pouvait s’attendre à une très grosse audience pour le Game 1 des Finals. Ce fut totalement le cas. Diffusée sur ABC, la rencontre a attiré près de 17 millions de téléspectateurs en moyenne, 16.93 millions exactement, selon Sports Media Watch.

C’est énorme, surtout en comparaison avec le Game 1 des Finals 2025 entre le Thunder et les Pacers, qui n’avait réuni que 8.9 millions de téléspectateurs. L’audience a donc bondi de 90% d’une année sur l’autre ! Plus fort encore : même le Game 7 des dernières Finals n’avait pas fait aussi bien, avec 16.6 millions de curieux.

Cette première manche entre les Spurs et les Knicks est ainsi le match des Finals le plus regardé depuis le Game 6 des Finals 2019, lors du sacre de Toronto face à Golden State. Et, sur les 25 dernières années, il s’agit même de la cinquième meilleure audience pour un Game 1 de la dernière série de playoffs de la saison, derrière les quatre duels Cavaliers – Warriors entre 2015 et 2018, portés par la présence de LeBron James et Stephen Curry.

Etant donné le scénario du passionnant Game 2, la NBA peut espérer rester sur des bases similaires…