Les Finals NBA continuent de battre des records d’audience

Le Game 3 opposant New York à San Antonio avait réuni 23,79 millions de spectateurs. Un total inédit pour une troisième manche des Finals depuis l’affrontement entre les Bulls et le Jazz en 1998 !

L’incroyable remontée des Knicks lors du Game 4 n’a pas fait aussi bien, mais ce sont tout de même 23,2 millions de personnes qui se sont installées devant leur écran pour voir New York mener 3-1 dans cette série. Une augmentation de 123 % par rapport au Game 4 entre Pacers et Thunder qui n’avait réuni que 9.41 millions de téléspectateurs.

Si le résultat est légèrement inférieur à celui du Game 3, cette quatrième rencontre a, elle aussi, battu des records d’audience. Il s’agit du Game 4 le plus regardé sur ABC devant celui entre les Warriors et les Cavaliers en 2017. Si l’on élargit le spectre à toutes les chaînes américaines, un tel total n’avait pas été atteint depuis le quatrième affrontement entre Bulls et Jazz en 1998.

Un carton visible sur les réseaux sociaux

Le succès de cette série entre Spurs et Knicks ne se limite toutefois pas à la télévision puisque ces Finals cartonnent également sur les réseaux sociaux.

Sur les différentes plateformes, les vidéos extraites des quatre premiers matchs entre la franchise texane et la « Big Apple » ont cumulé plus de huit milliards de vues alors que la série n’est pas encore terminée. À lui seul, le Game 4 a généré plus de trois milliards de vues. À titre de comparaison, les Finals 2025 entre Pacers et Thunder avaient comptabilisé six milliards de vues, ce qui était, à ce moment-là, déjà un record.

De tels résultats s’expliquent aussi par la croissance continue de TikTok ou de l’onglet Reels sur Instagram. Par exemple, les vidéos de la claquette victorieuse d’OG Anunoby comptabilise des millions de vues sur le réseau social de Meta, dont une pointe à plus de 13 millions de visionnages sur ce réseau, ou à 16.5 millions sur X.