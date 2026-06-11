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Télévision | Le Game 3 des Finals le plus regardé depuis Michael Jordan !

Publié le 11/06/2026 à 11:22 Twitter Facebook

NBA – La victoire des Spurs dans la troisième manche a attiré 23.79 millions de téléspectateurs. Depuis les Finals 1998 de Michael Jordan, seuls six matches NBA ont fait mieux !

Après deux matches à San Antonio déjà très suivis, le Game 3 au Madison Square Garden a fait encore plus fort. Ce sont 23.79 millions de personnes qui ont regardé la rencontre remportée par les Spurs. Un chiffre énorme. C’est même le septième match NBA le plus vu depuis les Finals 1998, précise Sports Media Watch.

La preuve avec plusieurs comparaisons. Cette audience est la plus importante pour une rencontre des Finals depuis le Game 5 de 2017, entre les Warriors et les Cavaliers (24.5 millions), et c’est même le Game 3 des Finals le plus regardé depuis 1998 ! À l’époque, 25.7 millions de téléspectateurs avaient vu la victoire des Bulls de 42 points.

Entre-temps, le Game 3 des Finals 2001, entre les Sixers d’Allen Iverson et les Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, avait attiré 20.27 millions d’Américains. Pour se rendre compte encore davantage de la performance, il suffit de se souvenir que l’an dernier, le Game 3 entre le Thunder et les Pacers avait affiché une très faible audience de 9.19 millions… Soit une augmentation de 159% d’une année sur l’autre !

C’est même plus fort que la finale olympique des Jeux de Paris en 2024, qui avait rassemblé 20.3 millions de personnes devant NBC.

Avec 19.1 millions de téléspectateurs en moyenne sur ces trois premiers matches, les Finals 2026 sont un énorme succès d’audience. Et nul doute que les chiffres de ce Game 4 complètement fou devraient eux aussi s’envoler…

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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