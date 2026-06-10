Télévision | Le Game 2 confirme le succès d’audience des Finals 2026

Match à grand suspense, le Game 2 entre les Knicks et les Spurs a également réalisé une grosse audience, comme la première manche. Cette dernière avait réuni 16.93 millions de téléspectateurs et ce deuxième affrontement a fait un peu moins bien, ce qui arrive souvent pour des matchs du vendredi soir, tout en restant dans des proportions considérables.

En effet, 16.43 millions de personnes étaient devant leur écran, avec un pic à 19.4 millions en fin de partie. Comme le précise Sports Media Watch, c’est le Game 2 des Finals le plus regardé depuis celui de 2018 entre les Warriors et les Cavaliers.

Après deux matchs, et en attendant l’audience du Game 3 disputé au Madison Square Garden lundi soir, les Finals 2026 affichent presque 16.7 millions de téléspectateurs de moyenne. C’est une augmentation de 89% par rapport aux Finals 2025 entre les Pacers et le Thunder !