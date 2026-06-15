Tiago Splitter va devenir le nouveau coach des Bulls !

Après avoir créé la surprise avec Portland, Tiago Splitter s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière d’entraîneur. Selon ESPN, les Bulls finalisent en effet actuellement un accord avec le technicien brésilien pour en faire le successeur de Billy Donovan.

À 41 ans, l’ancien intérieur des Spurs sort d’une saison remarquée à la tête des Blazers. Propulsé coach principal après les ennuis judiciaires de Chauncey Billups, il a réussi à maintenir Portland à flot, et même mieux.

Sous sa direction, les Blazers ont ainsi terminé la saison régulière avec un bilan positif de 42 victoires pour 40 défaites, décrochant au passage la septième place de la conférence Ouest et une qualification pour les playoffs, après un passage victorieux au play-in.

Une première saison convaincante

Selon ESPN, Tiago Splitter est devenu le premier entraîneur de Portland à signer une saison positive dès sa première année sur le banc depuis Maurice Cheeks en 2001/02. Il est également le premier coach des Blazers à remporter un match de playoffs lors de sa saison inaugurale depuis Mike Dunleavy en 1997/98.

Pour remplacer Billy Donovan, la nouvelle direction avait reçu la semaine dernière Tiago Splitter donc, mais aussi Micah Nori (assistant à Minnesota), Ryan Schmidt (assistant à Atlanta) et Wes Unseld Jr, déjà présent dans le staff des Bulls.

La franchise de l’Illinois aurait été séduite par plusieurs aspects du profil du Brésilien : sa capacité à former les jeunes, son leadership, ainsi que son alignement avec la vision à long terme de la franchise.

Portland de nouveau à la recherche d’un coach

Champion NBA avec les Spurs en 2014, Tiago Splitter a ensuite débuté sa carrière dans le coaching chez les Nets, en participant au développement des joueurs, avant d’intégrer différents staffs NBA.

Assistant d’Ime Udoka à Houston lors de la saison 2023/24, il avait ensuite tenté l’aventure européenne à la tête du Paris Basketball, avec un titre de champion de France à la clé, avant de revenir en NBA comme bras droit de Chauncey Billups à Portland. Quelques mois plus tard, le voilà propulsé à la tête d’une franchise.

Le départ de Tiago Splitter de Portland était prévisible depuis la prise en main du nouveau propriétaire, et toujours selon ESPN, deux candidats restent en lice pour prendre les commandes de l’équipe : Micah Nori et Tyler Lashbrook, membre du staff des Celtics.