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Nikola Topic profite de l’été pour se faire opérer du dos

Publié le 15/06/2026 à 11:05 Twitter Facebook

NBA – Pas spécialement verni physiquement depuis son arrivée dans la ligue, Nikola Topic devrait être remis à temps pour la reprise à l’automne.

Utilisé avec parcimonie cette saison, sa « vraie » première en NBA, Nikola Topic l’a notamment débutée sur le tard, à cause d’un cancer des testicules suivi d’une chimiothérapie. Un nouveau contretemps pour le Serbe, déjà forcé de vivre une année blanche en 2024/25 à cause d’une rupture d’un ligament croisé survenue avant sa Draft.

Visiblement, ses malheurs physiques ne sont pas tout à fait derrière lui, puisque l’on a appris ce week-end qu’il s’était fait opérer au niveau de la colonne vertébrale. Malgré cette microdiscectomie lombaire, le meneur de bientôt 21 ans devrait être rétabli pour le « training camp » de cet automne.

Obligé de se contenter des miettes dans la rotation du Thunder (5.2 points, 4.4 passes et 1.9 rebond, sur 16 minutes et sur dix matchs), Nikola Topic ne pourra donc pas disputer de Summer League en juillet. Il en aurait pourtant bien eu besoin pour gagner en rythme et en confiance à l’aube de sa deuxième saison dans la ligue.

Pas encore à 100% physiquement, le Serbe disait en avoir « beaucoup appris » sur lui-même ces derniers mois, se projetant avec enthousiasme sur le prochain exercice : « Je me vois comme un porteur de balle supplémentaire. C’est ce dont on a besoin dans certaines situations. Histoire de décharger un peu Shai (Gilgeous-Alexander) ou les autres de ce poids, et de rendre notre attaque plus fluide et plus difficile à décoder pour l’adversaire. »

Nikola Topić Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 OKC 10 16:00 43.1 40.0 40.0 0.7 1.2 1.9 4.4 1.3 0.5 2.5 0.0 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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