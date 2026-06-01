Combat contre le cancer, premiers playoffs… Nikola Topic a beaucoup appris sur lui-même

Ses premiers playoffs ? « C’était vraiment génial franchement. Je suis super reconnaissant d’avoir pu vivre ça et de faire partie de cette équipe et de cette franchise », se félicite Nikola Topic, à la fois déçu par l’élimination du Thunder, au bout du Game 7 face aux Spurs, et « vraiment fier » de sa formation.

Lui-même n’a pas vraiment eu son mot à dire dans ces phases finales. Mark Daigneault l’a mobilisé le plus souvent sur de courtes séquences où le sort du match était déjà joué. Résultat : le meneur de jeu a inscrit deux petits paniers en neuf sorties – 22 minutes de jeu en tout – sur l’ensemble de la campagne.

Mais dans son cas, l’essentiel est ailleurs. Pour mémoire, le meneur de jeu avait d’abord été ralenti par une blessure au ligament du genou, le privant de l’intégralité de la saison 2024/25. Le Serbe avait par la suite été victime d’un cancer des testicules, qu’il était parvenu à surmonter.

Sur la touche pour les 55 premiers matches de l’exercice 2025/26, le natif de Novi Sad avait ainsi raté les 137 premiers matches de sa carrière. Jusqu’à ses débuts officiels en février dernier. En 10 matchs joués, il a tourné à 5.2 points (43% aux tirs dont 40% à 3-points), 4.4 passes et 1.9 rebond.

Loin d’être à 100% de ses capacités physiques

« J’ai beaucoup appris sur moi-même. Franchement, je ne savais pas à quel point j’étais dur au mal. Ce n’était pas la période la plus facile, mais je suis reconnaissant d’être passé par ces épreuves. J’ai aussi grandi grâce à elles. Et ça fait de moi une meilleure personne aujourd’hui », décrit-il.

Le 12e choix de la Draft 2024 en finit avec cette première phase de reprise et a déjà hâte de retrouver le chemin des parquets. Il lui faudra encore bosser physiquement, car il admet ne pas avoir été au maximum de ses capacités. « Ça devrait revenir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C’est tout ce que je sais. »

Nikola Topic s’attend à vivre une intersaison intense avec une Summer League qu’il qualifie d’importante pour lui. Son rôle imaginé au Thunder l’an prochain ? « Je me vois comme un porteur de balle supplémentaire. C’est ce dont on a besoin dans certaines situations. Histoire de décharger un peu Shai (Gilgeous-Alexander) et les autres de ce poids, et de rendre notre attaque plus fluide et plus difficile à décoder pour l’adversaire. »

Nikola Topić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 OKC 10 16:00 43.1 40.0 40.0 0.7 1.2 1.9 4.4 1.3 0.5 2.5 0.0 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.