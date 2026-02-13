Après 137 matches d’attente, Nikola Topic fait enfin ses débuts en NBA

La fin d’un long parcours du combattant. Comment le dire autrement ? Nikola Topic est arrivé au Thunder en 2024 et commence sa carrière NBA en février 2026… Le meneur de jeu a d’abord été ralenti par une blessure au ligament du genou, le privant de l’intégralité de la saison 2024/25.

Puis, plus terrible encore, il est victime d’un cancer des testicules, qu’il est parvenu à surmonter. Manquant les 55 premiers matches de l’exercice 2025/26, le Serbe a ainsi raté les 137 premiers matches de sa carrière !

C’est enfin fini, avec au bout du tunnel des débuts contre les Bucks, quelques jours après être passé par la G-League. Il est entré en fin de premier quart-temps, sous les applaudissements du Paycom Center et de ses coéquipiers.

« C’est un jeune qui ne veut qu’une chose, c’est jouer au basket et qui en a été privé à plusieurs reprises. Donc revenir sur le terrain est pour lui un sacré exploit », juge Mark Daigneault.

En 13 minutes et pour son premier match NBA, Nikola Topic a inscrit 2 points, pris un rebond et délivré une passe. L’essentiel était évidemment ailleurs que dans les chiffres.

« J’ai adoré la réaction de l’équipe à son égard pendant et après le mach et je ne peux pas m’empêcher de penser à sa famille également », poursuit d’ailleurs le coach du Thunder en conférence de presse. « J’ai moi-même de jeunes enfants et j’ai beaucoup de mal à imaginer ce que sa famille a dû traverser. Il n’était pas seul. Il a une famille merveilleuse qui l’aime beaucoup et qui l’a soutenu tout au long de cette épreuve. »