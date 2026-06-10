Un fauteuil pour quatre aux Bulls

La quête du prochain coach des Bulls entre dans sa phase décisive, et selon Jake Fischer et Marc Stein, les dirigeants de Chicago ont entamé cette semaine les entretiens en présentiel et il s’agit de la « short list ». Outre Wes Unseld Jr, déjà au club, ils sont trois pour ce poste : Micah Nori, Tiago Splitter et Ryan Schmidt.

Micah Nori, le fidèle bras droit

Actuellement premier assistant de Chris Finch aux Wolves, Micah Nori possède l’un des CV les plus solides parmi les candidats. Présent sur les bancs NBA depuis plus de quinze ans, il a notamment travaillé à Toronto, Sacramento, Denver et Detroit avant de rejoindre Minnesota en 2021. Très apprécié des joueurs, il est régulièrement cité dès qu’un poste de « head coach » se libère. Son nom circule également du côté de Dallas et Portland.

Tiago Splitter, la révélation

L’ancien pivot des Spurs, champion NBA en 2014, poursuit une ascension fulgurante dans le coaching. Après des passages comme assistant à Brooklyn puis Houston, le Brésilien avait mené le Paris Basketball au titre lors de la saison 2024/25 avant de revenir en NBA comme assistant à Portland. Le destin lui a rapidement offert une opportunité inattendue. Suite à l’arrestation de Chauncey Billups lors de la première semaine de saison dans le cadre de l’enquête sur des paris illégaux, Tiago Splitter a été propulsé sur le banc des Blazers.

Résultat : un bilan de 42 victoires pour 39 défaites et une qualification en playoffs grâce à une victoire en play-in face aux Suns. Une performance qui a considérablement renforcé sa cote auprès des dirigeants NBA. mais pas forcément aux Blazers où il y a un nouveau propriétaire, qui n’en fait pas vraiment sa priorité.

Ryan Schmidt, le méconnu

Moins médiatisé que ses concurrents, Ryan Schmidt poursuit lui aussi une progression constante. Ancien assistant des Raptors 905 en G-League, il a ensuite dirigé les London Lions au Royaume-Uni puis les College Park Skyhawks, l’équipe affiliée aux Hawks en G-League. Un parcours qui rappelle quelque peu celui de Nick Nurse, passé lui aussi par la G-League et l’Angleterre. Depuis 2024, il fait partie du staff de Quin Snyder à Atlanta.

Wes Unseld Jr, la continuité

Déjà évoqué parmi les candidats potentiels ces dernières semaines, Wes Unseld Jr. reste lui aussi dans la discussion. Assistant des Bulls depuis 2024 après son expérience à la tête des Wizards, il connaît parfaitement l’organisation. Selon Jake Fischer et Marc Stein, même s’il n’obtenait pas le poste de « head coach », il existerait une forte probabilité que Chicago lui propose de rester au sein du futur staff technique.