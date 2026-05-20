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Six candidats pour succéder à Billy Donovan aux Bulls ?

Publié le 20/05/2026 à 9:30 Twitter Facebook

NBA – Chicago aurait déjà ciblé six profils pour son banc, entre anciens coaches principaux et assistants réputés, dont Sean Sweeney, Micah Nori et Dave Bliss.

Micah NoriLe jeu de chaises musicales a déjà débuté sur les bancs NBA, avec notamment l’arrivée de Jamahl Mosley aux Pelicans, ou encore le limogeage de Jason Kidd à Dallas. Le tour de Chicago ne devrait plus tarder, après l’arrivée de Bryson Graham à la tête du « front office » et le départ de Billy Donovan, après six ans sur le banc des Bulls.

D’après l’insider Jake Fischer, « Windy City » aurait déjà établi sa « short list » en vue de choisir son nouvel homme fort. On y trouve d’abord trois profils déjà aguerris.

James Borrego a ainsi connu Charlotte et New Orleans comme coach principal, tandis que Wes Unseld Jr. a passé trois ans à Washington dans la peau d’un numéro 1. Ce dernier possède aussi l’avantage de déjà connaître la maison, puisqu’il faisait partie du staff de Billy Donovan aux Bulls depuis deux saisons. Enfin, Tiago Splitter sort d’une première saison encourageante à Portland, même s’il reste pour l’instant sous contrat avec les Blazers.

Sean Sweeney, un nom qui revient

À côté de ces trois profils, Chicago aurait également coché le nom de trois assistants encore inexpérimentés comme coaches principaux, mais susceptibles de décrocher un entretien pour saisir leur chance.

Aux côtés de Dave Bliss, assistant du Thunder, et de Micah Nori, chez les Wolves, dont le nom revient de plus en plus dans les rumeurs autour des franchises en quête d’un coach, on retrouve également Sean Sweeney. L’assistant des Spurs serait même l’un des principaux candidats à la succession de Billy Donovan.

Réputé pour son travail défensif, il avait déjà été mentionné du côté de Portland. Il faudra en revanche attendre la fin du parcours de San Antonio dans ces playoffs 2026 pour pouvoir lui parler. La direction des Bulls saura-t-elle se montrer suffisamment patiente, ou tranchera-t-elle avant ? Les prochaines semaines devraient apporter la réponse.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Coby White 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 3.0 0.7 0.1 2.4 18.6
Collin Sexton 26 26:00 48.2 41.0 82.2 0.9 2.0 2.9 2.5 2.0 1.5 0.1 2.7 17.5
Josh Giddey 54 32:03 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 3.6 1.0 0.5 1.7 17.0
Nikola Vučević 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 1.4 0.7 0.6 2.0 16.9
Matas Buzelis 77 29:12 46.3 34.9 78.6 1.0 4.8 5.8 2.1 2.1 0.7 1.5 2.3 16.3
Anfernee Simons 6 28:20 43.8 32.0 100.0 0.8 2.0 2.8 3.0 2.2 0.0 0.3 2.0 15.2
Ayo Dosunmu 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.4 0.8 0.3 1.7 15.0
Tre Jones 65 26:57 55.3 31.5 84.1 0.6 2.6 3.1 5.4 1.4 1.2 0.2 1.4 14.1
Leonard Miller 27 23:07 55.5 35.6 76.2 1.7 4.0 5.8 1.3 1.0 0.5 0.6 2.0 11.7
Jaden Ivey 4 28:45 41.7 38.1 88.9 1.3 3.5 4.8 4.0 1.5 2.0 0.5 2.3 11.5
Kevin Huerter 44 23:34 45.5 31.4 73.2 0.5 3.3 3.8 2.6 1.1 0.8 0.6 1.9 10.9
Jalen Smith 53 20:40 48.3 37.3 74.2 1.8 4.8 6.7 1.2 1.0 0.5 0.8 2.1 10.2
Guerschon Yabusele 26 24:39 40.5 38.3 76.7 1.2 4.4 5.7 1.7 1.0 0.8 0.4 1.7 10.0
Zach Collins 10 18:24 57.8 42.9 70.0 1.6 4.0 5.6 1.5 1.0 0.2 0.4 1.8 9.7
Rob Dillingham 30 21:28 42.8 30.0 74.3 0.5 2.5 3.0 2.8 2.1 0.9 0.1 2.6 9.6
Nick Richards 20 22:21 52.3 27.8 63.0 2.1 5.5 7.6 0.4 1.7 0.3 0.9 2.5 9.4
Isaac Okoro 63 26:54 46.0 33.0 79.5 1.1 1.7 2.7 1.6 0.7 0.7 0.5 2.6 9.3
Mouhamadou Gueye 2 22:30 54.5 20.0 75.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.5 1.0 0.5 2.0 8.0
Patrick Williams 72 20:28 37.2 34.7 72.0 0.7 2.3 3.0 1.5 1.0 0.7 0.4 1.3 7.0
Mac Mcclung 8 12:38 39.0 25.0 78.6 0.3 0.5 0.8 1.1 0.9 0.8 0.3 1.6 6.0
Jevon Carter 23 11:03 39.8 41.0 100.0 0.2 0.9 1.1 0.8 0.5 0.6 0.1 0.8 5.4
Dalen Terry 34 11:05 44.1 41.3 52.9 0.6 1.3 1.9 1.3 0.6 0.6 0.3 1.0 3.5
Yuki Kawamura 18 11:37 32.7 29.7 89.5 0.4 1.4 1.8 2.6 0.8 0.5 0.0 0.8 3.4
Emanuel Miller 5 6:36 46.2 33.3 50.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 3.0
Julian Phillips 35 9:33 42.0 32.7 81.8 0.6 0.6 1.3 0.2 0.2 0.5 0.2 0.9 2.8
Lachlan Olbrich 37 9:18 46.8 10.5 37.5 1.2 1.8 3.0 1.1 0.4 0.3 0.2 1.3 2.4
Trentyn Flowers 2 3:00 66.7 0.0 0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0
Noa Essengue 2 3:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

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