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Jamahl Mosley également dans la course pour les Pelicans ?

Publié le 18/05/2026 à 10:46 Twitter Facebook

NBA – Quatre candidats étaient annoncés pour s’installer sur le banc de New Orleans. Visiblement, les dirigeants veulent aussi jeter un œil au profil de l’ancien coach d’Orlando.

Viré quelques heures seulement après l’élimination du Magic à l’issue du Game 7 du premier tour face aux Pistons, Jamahl Mosley est possiblement dans le viseur des Pelicans, indique Marc Stein. Ce serait d’ailleurs la raison pour laquelle la franchise met autant de temps à désigner son entraîneur.

En effet, il y a deux semaines, quatre candidats étaient annoncés : Rajon Rondo, Darvin Ham, Steve Hetzel et James Borrego, qui a assuré l’intérim cette saison. Mais quinze jours après, rien n’a encore été annoncé.

Joe Dumars et les dirigeants des Pelicans prennent leur temps car ils veulent étudier le dossier de l’ancien coach du Magic, qui possède une expérience bien plus importante que Rajon Rondo et Steve Hetzel, les deux favoris.

Avec ses cinq saisons de suite en Floride et trois qualifications consécutives en playoffs, son CV est aussi plus lourd que celui de James Borrego, qui n’a jamais qualifié son équipe pour un premier tour, ou de Darvin Ham qui a certes 21 matches de playoffs avec les Lakers, mais n’a que deux ans d’expérience en tant qu’entraîneur principal.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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