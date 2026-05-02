Quatre entraîneurs en concurrence pour coacher les Pelicans

Rajon Rondo, James Borrego, Darvin Ham et Steve Hetzel. Voici la short list des dirigeants des Pelicans pour prendre les commandes de l’effectif la saison prochaine. C’est ce que révèle NOLA.com, et les deux favoris seraient Rondo et Hetzel, deux techniciens sans expérience de « head coach ».

Rajon Rondo a passé les deux dernières saisons à Milwaukee en tant qu’assistant au sein du staff de Doc Rivers, et il y travaillait justement avec Darvin Ham, revenu aux Bucks après son renvoi des Lakers.

Quant à Steve Hetzel, c’est le bras droit de Jordi Fernandez aux Nets, et il est comparé à Jordan Ott, qui a ramené les Suns en playoffs. L’un de ses atouts est d’être passé par Detroit où il a fréquenté pendant quatre ans Joe Dumars, président des Pelicans depuis un an.

Si Rajon Rondo ou Steve Hetzel décroche le poste, cela signifierait du même coup que l’intérim de James Borrego s’arrêterait… L’ancien entraîneur du Magic et des Hornets est pourtant apprécié des joueurs, et sous sa coupe, l’équipe n’a pas lâché la fin de la campagne, pour finir avec 24 victoires.