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Quatre entraîneurs en concurrence pour coacher les Pelicans

Publié le 2/05/2026 à 12:12
Modifié le 2/05/2026 à 13:28 Twitter Facebook

NBA – James Borrego fait partie des quatre entraîneurs en lice pour être “head coach” des Pelicans, mais il ne serait pas favori à sa propre succession.

james borregoRajon Rondo, James Borrego, Darvin Ham et Steve Hetzel. Voici la short list des dirigeants des Pelicans pour prendre les commandes de l’effectif la saison prochaine. C’est ce que révèle NOLA.com, et les deux favoris seraient Rondo et Hetzel, deux techniciens sans expérience de « head coach ».

Rajon Rondo a passé les deux dernières saisons à Milwaukee en tant qu’assistant au sein du staff de Doc Rivers, et il y travaillait justement avec Darvin Ham, revenu aux Bucks après son renvoi des Lakers.

Quant à Steve Hetzel, c’est le bras droit de Jordi Fernandez aux Nets, et il est comparé à Jordan Ott, qui a ramené les Suns en playoffs. L’un de ses atouts est d’être passé par Detroit où il a fréquenté pendant quatre ans Joe Dumars, président des Pelicans depuis un an.

Si Rajon Rondo ou Steve Hetzel décroche le poste, cela signifierait du même coup que l’intérim de James Borrego s’arrêterait… L’ancien entraîneur du Magic et des Hornets est pourtant apprécié des joueurs, et sous sa coupe, l’équipe n’a pas lâché la fin de la campagne, pour finir avec 24 victoires.

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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