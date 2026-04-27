Rajon Rondo, candidat pour coacher les Pelicans

L’interim de James Borrego non prolongé (tout du moins pour le moment), les Pelicans doivent désormais retrouver un entraîneur. La franchise de New Orleans a débuté ses prospections et ratisse large à en croire The Stein Line et les insiders Marc Stein et Jake Fischer. Si l’option de conserver Borrego (400 matchs coachés en carrière, tout de même) n’est pas écartée, une liste de cinq autres noms émerge. Et parmi ces cinq prétendants, un nom a de quoi surprendre, celui de Rajon Rondo.

L’ancien meneur de jeu, passé en 2017-2018 par la franchise de Louisiane, s’est entretenu les Pelicans, suite notamment à son rôle en tant qu’assistant invité dans le staff de Doc Rivers chez les Bucks en 2024. Retraité des parquets depuis 2022, le double champion NBA a partagé ces dernières années entre apprendre les ficelles du coaching et le flag football, discipline dérivée du football américain, et au programme des JO 2028. Le voilà désormais en course pour un premier poste de prestige, alors que son profil avait été envisagé pour épauler JJ Redick à son arrivée chez les Lakers.

Darvin Ham et Jarrett Jack également sondés

Outre Borrego, candidat à sa propre succession, Rondo, joueur au QI basket très au-dessus de la moyenne et sacré caractère, figurent des profils plus «conventionnels» d’assistants actuellement en poste. Parmi eux, un autre ancien meneur de jeu vétéran de la ligue, Jarrett Jack (13 saisons), membre de staff de J.B. Bickerstaff à Detroit, et un ancien coach principal en la personne de Darvin Ham. Entraîneur des Lakers entre 2022 et 2024, il avait ensuite croisé Rondo à Milwaukee, alors qu’il avait rejoint le staff de Doc Rivers.

Sean Sweeney, assistant de Mitch Johnson à San Antonio, et Steve Hetzel, bras droit de Jordi Fernandez à Brooklyn et candidat un an plus tôt pour le poste des Suns, sont aussi cités comme des cibles des Pelicans. Onzième de la Conférence Ouest cette saison au terme d’une nouvelle saison décevante, New Orleans va vivre un été riche en choix déterminants, du banc à l’effectif pour espérer se relancer.