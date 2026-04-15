James Borrego candidat à sa propre succession à La Nouvelle-Orléans

Qui sera l’entraîneur des Pelicans la saison prochaine ? Pour l’heure, toutes les pistes restent ouvertes. Alors que les premières rumeurs ont évoqué les possibles arrivées de Jamahl Mosley (toujours en poste à Orlando), Kevin Ollie et Darvin Ham, Joe Dumars a confirmé que James Borrego serait bien candidat à sa propre succession.

« Oui, James Borrego est candidat. Non, nous n’avons pas encore de liste, et nous ne la rendrons pas la rendre publique. Mais il est certain que James est candidat pour occuper ce poste de manière permanente à l’avenir. Je vais également sortir de l’organisation pour discuter avec d’autres personnes. S’agissant du timing, mon objectif est de faire le bon choix », a déclaré le président des opérations basket de la franchise de Louisiane.

En attendant les résultats, l’état d’esprit est là

Assistant depuis 2023, puis promu coach principal en novembre pour succéder à Willie Green après un début d’exercice catastrophique (2v-10d), James Borrego n’a pas réussi de miracles, mais garde une bonne cote auprès de sa direction, notamment pour avoir gardé un état d’esprit positif malgré les défaites. Il a également réussi à faire progresser son collectif, avec en point d’orgue la saison rookie plus qu’encourageante du tandem Fears – Queen.

« Ce que James a fait de très bien cette année, c’est qu’il n’a jamais laissé l’équipe s’effondrer complètement », a ajouté Joe Dumars. « Il a toujours essayé de garder le moral de l’équipe et de maintenir une attitude positive. Et c’est exactement ce qu’on souhaite voir, surtout dans une situation où il a pris les rênes et que tout aurait pu partir en vrille (…). L’idée selon laquelle on ne peut pas garder le même entraîneur (après une saison difficile), je n’y crois pas vraiment. Je pense que tout dépend de la personne concernée et de la façon dont les gens réagissent à cette personne au sein de l’équipe ».

En l’occurrence, si la plupart des joueurs ont botté en touche en renvoyant Joe Dumars à ses responsabilités, le leader de l’équipe, Zion Williamson, a reconnu l’apport bénéfique de James Borrego à la tête des Pelicans.

« Ce n’étaient pas les circonstances les plus favorables. Compte tenu de la situation dans laquelle il s’est retrouvé, je pense qu’il a tiré le meilleur parti de cette opportunité. Il a fait du bon travail », a-t-il souligné.

Gagner en régularité et en lucidité

James Borrego a pour sa part félicité ses joueurs pour leur état d’esprit, estimant qu’il avait effectivement « tiré le meilleur » de son groupe au regard de la situation avant de se projeter sur un potentiel retour la saison prochaine. « Avec une intersaison, on peut faire plus de progrès ».

Il a également rappelé ce qui avait été le talon d’Achille des Pels, cette saison encore, en plus des blessures : l’incapacité de sa formation à remporter les matchs serrés.

Sur 34 fins de match « clutch » (avec moins de cinq points d’écart à 5 minutes de la fin), New Orleans n’en a remporté que dix. Un mal récurrent qui avait également miné le bilan des Pelicans la saison dernière.

« Nous sommes une équipe talentueuse, mais nous manquons tout simplement de régularité. Le talent seul ne suffit pas pour gagner. Certains soirs, ça a été difficile, on ne ressemblait tout simplement pas à l’équipe qu’on doit être, mais tout ça fait partie du processus pour découvrir qui nous sommes », a conclu Joe Dumars.