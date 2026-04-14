Les Pelicans vont (peut-être) chercher un remplaçant à James Borrego

Comme les Bucks, les Pelicans sont en vacances et comme les Bucks, les Pelicans vont en profiter pour se mettre éventuellement en quête d’un nouvel entraîneur.

On écrit « éventuellement », puisque Marc Stein et Jake Fischer rapportent que la franchise de La Nouvelle-Orléans pourrait très bien garder James Borrego, qui fera partie du processus de recherche. Hoopshype évoque d’autres pistes comme Jamahl Mosley, s’il venait à quitter le Magic, ou encore Kevin Ollie et Darvin Ham.

Propulsé coach intérimaire des Pelicans en novembre, juste après l’éviction de Willie Green, dont il était initialement l’assistant, James Borrego s’est retrouvé à la tête d’une véritable opération commando. Certes, l’ancien coach du Magic et des Hornets n’a pas réalisé de miracles (24 victoires – 46 défaites, soit 34% de succès), mais il s’est malgré tout mieux débrouillé que son prédécesseur (2 victoires – 10 défaites, soit 17% de succès).

Reste à savoir si cela aura suffi à convaincre les dirigeants de New Orleans de conserver James Borrego sous une étiquette de « coach à plein temps ». Sa connaissance du groupe, qu’il côtoie depuis 2023, jouera déjà en sa faveur. Autant que sa réputation de spécialiste offensif ou que son expérience sur un banc, ayant notamment accompagné Gregg Popovich pendant quelques années à San Antonio.