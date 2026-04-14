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Les Pelicans vont (peut-être) chercher un remplaçant à James Borrego

Publié le 14/04/2026 à 8:07 Twitter Facebook

Coach intérimaire des Pelicans depuis la mi-novembre, et le licenciement de Willie Green, James Borrego n’est pas certain de rester en Louisiane la saison prochaine.

Comme les Bucks, les Pelicans sont en vacances et comme les Bucks, les Pelicans vont en profiter pour se mettre éventuellement en quête d’un nouvel entraîneur.

On écrit « éventuellement », puisque Marc Stein et Jake Fischer rapportent que la franchise de La Nouvelle-Orléans pourrait très bien garder James Borrego, qui fera partie du processus de recherche. Hoopshype évoque d’autres pistes comme Jamahl Mosley, s’il venait à quitter le Magic, ou encore Kevin Ollie et Darvin Ham.

Propulsé coach intérimaire des Pelicans en novembre, juste après l’éviction de Willie Green, dont il était initialement l’assistant, James Borrego s’est retrouvé à la tête d’une véritable opération commando. Certes, l’ancien coach du Magic et des Hornets n’a pas réalisé de miracles (24 victoires – 46 défaites, soit 34% de succès), mais il s’est malgré tout mieux débrouillé que son prédécesseur (2 victoires – 10 défaites, soit 17% de succès).

Reste à savoir si cela aura suffi à convaincre les dirigeants de New Orleans de conserver James Borrego sous une étiquette de « coach à plein temps ». Sa connaissance du groupe, qu’il côtoie depuis 2023, jouera déjà en sa faveur. Autant que sa réputation de spécialiste offensif ou que son expérience sur un banc, ayant notamment accompagné Gregg Popovich pendant quelques années à San Antonio.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Trey Murphy Iii 66 35:28 47.0 37.9 88.6 1.0 4.8 5.7 3.8 1.8 1.5 0.4 2.1 21.5
Zion Williamson 62 29:42 60.0 25.0 71.6 2.0 3.7 5.7 3.2 2.0 1.0 0.5 2.3 21.0
Saddiq Bey 72 31:12 45.1 36.7 84.1 1.7 3.9 5.6 2.5 0.9 0.9 0.1 1.3 17.7
Dejounte Murray 14 27:47 48.4 30.6 86.7 0.3 5.1 5.4 6.4 3.4 1.6 0.2 2.4 16.7
Jeremiah Fears 82 25:45 43.4 33.0 78.9 0.7 2.9 3.7 3.4 2.2 1.2 0.4 1.8 14.3
Jordan Poole 39 23:55 37.2 33.3 86.0 0.2 1.7 2.0 3.1 1.8 0.6 0.4 2.3 13.4
Derik Queen 81 24:59 47.3 26.1 79.5 1.7 5.4 7.1 3.7 2.3 1.0 0.9 2.7 11.7
Herbert Jones 56 28:21 38.3 30.9 80.6 0.8 2.6 3.4 2.8 1.3 1.6 0.5 3.2 8.9
Josh Oduro 3 27:20 64.7 0.0 50.0 3.7 4.0 7.7 1.3 0.7 0.0 0.0 4.7 8.3
Bryce Mcgowens 42 20:57 48.1 40.9 77.9 0.3 1.8 2.1 1.5 0.4 0.6 0.2 2.1 8.1
Jose Alvarado 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 1.1 0.9 0.1 2.0 7.9
Karlo Matković 62 14:43 60.4 42.2 73.2 1.2 2.5 3.7 0.8 0.5 0.4 0.9 1.7 5.7
Yves Missi 66 19:39 54.4 0.0 55.9 2.8 3.1 5.8 1.3 0.8 0.3 1.5 1.7 5.7
Trey Alexander 9 12:20 51.4 50.0 60.0 0.1 1.1 1.2 1.0 0.3 0.7 0.2 1.4 5.2
Jordan Hawkins 51 13:34 36.6 34.8 85.2 0.4 1.3 1.7 0.8 0.7 0.3 0.2 0.6 5.1
Deandre Jordan 12 16:35 65.6 0 64.7 2.2 4.2 6.3 0.9 0.8 0.3 0.8 1.3 4.4
Micah Peavy 61 14:58 38.5 25.9 75.9 0.8 1.2 1.9 1.0 0.3 0.7 0.1 1.6 4.3
Kevon Looney 21 14:40 41.7 15.4 70.0 2.3 3.3 5.6 1.6 0.4 0.4 0.5 1.6 2.8
Hunter Dickinson 5 8:24 35.7 0.0 100.0 0.4 0.6 1.0 0.4 0.6 0.2 0.4 1.2 2.4

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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