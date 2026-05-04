Tout juste en vacances, le Magic vire Jamahl Mosley !

Le Magic a tranché, et Jamahl Mosley paie l’addition ! Au lendemain d’une nouvelle sortie de route au premier tour, conclue par un Game 7 perdu face aux Pistons, Orlando a viré son entraîneur, selon ESPN. Une décision forte, mais pas un grand ménage : Jeff Weltman, le président des opérations basket, reste lui aux commandes.

Le dirigeant avait même signé une prolongation de contrat pendant la saison régulière et c’est donc lui qui mènera la recherche du prochain coach pour Paolo Banchero et sa troupe.

Le bilan de Jamahl Mosley (189 victoires – 221 défaites) n’a pourtant rien d’infamant. En cinq saisons, l’ancien assistant des Mavericks a accompagné la reconstruction du club, installant une vraie culture défensive et ramenant Orlando dans le paysage de l’Est. Sous sa direction, le Magic a enchaîné trois saisons à plus de 50% de victoires, pour trois participations de suite aux playoffs. Néanmoins, il était sur la sellette depuis des mois…

En conflit plus ou moins ouvert avec Paolo Banchero, le coach n’a ainsi pas réussi à faire passer un cap offensif à son groupe, toujours plombé par un manque de « spacing », malgré l’arrivée de Desmond Bane à la dernière intersaison.

Reste à trouver le bon profil pour le remplacer. Un technicien capable de préserver l’identité défensive bâtie par Jamahl Mosley, tout en libérant une attaque trop souvent laborieuse ? Le nom le plus évoqué ces derniers temps est toutefois celui de Billy Donovan, qui a décidé de quitter le flou de Chicago et qui garde une grosse cote en Floride depuis qu’il y a remporté deux titres NCAA à la tête des Gators de Florida.

Son bilan à la tête du Magic depuis 2021